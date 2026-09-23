به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: اول مهر برای همه کودکان، تجلی رویش و آغاز است؛ روز هیاهوی شادمانه حیاط‌ها، عطر پاک‌کن‌ها و دویدن کودکانی که جهان را در قاب کیف‌های کوچکشان حمل می‌کنند. اما اسفند سال گذشته در گوشه‌ای از این خاک، سال تحصیلی با غرش موشک و بوی زننده باروت پیوند خورد. آمریکا مدرسه شجره طیبه‌ای را هدف گرفت که قرار بود زادگاه رویاها باشد، غافل از آنکه در منظومه هویتی این ملت، مدرسه هرگز با آوار فرونمی‌ریزد. اینجا روایتی داریم از جنایتی عریان علیه معصومیت، کوله‌پشتی‌هایی که به مانیفست سرخ مظلومیت و پایداری در جهان تبدیل شدند، آرزوهایی که زیر خاک و بتن خفتند و نسلی که از دل ویرانه‌ها، فرهنگ مقاومت و زیستن در محاصره آتش را بازتعریف می‌کند.

در قاموس منازعات بین‌المللی، برخی اشیا هویتی فراتر از کاربرد اولیه‌شان پیدا می‌کنند. کوله‌پشتی پارچه‌ای مدرسه‌ای با زیپ‌های فلزی سوخته، بندهای گسسته و لکه‌های خشکیده خون، امروز به یکی از گویاترین نمادهای جنایات جنگی دشمن تبدیل شده است. شیئی که قرار بود حامل مداد رنگی، خط‌کش و کتاب‌های علوم پایه باشد، با اصابت ترکش‌ها شکافته شد تا حامل سنگین‌ترین کیفرخواست حقوق بشری عصر حاضر شود.

این کوله‌پشتی‌های متلاشی‌شده که تصاویرشان مرزهای جغرافیایی را درنوردید، حامل پیامی بی‌واسطه به افکار عمومی جهان بودند: اینجا پایگاهی نظامی مستقر نبود، انبار تسلیحاتی وجود نداشت و هیچ خطری خطوط نبرد را تهدید نمی‌کرد؛ هدف، دقیقا همان نقطه‌ای بود که هویت و آگاهی یک ملت در آن جوانه می‌زد. پرتاب بمب‌های هدایت‌شونده به سمت ساختمانی که کودکان در آن الفبا تمرین می‌کردند، نماد شکست یک استراتژی نظامی است؛ راهبردی که از فرط استیصال، هزینه مقاومت را از پیکر دانش‌آموزان خردسال طلب می‌کند. کوله‌پشتی سوراخ‌شده، امروز پرچمی است که نشان می‌دهد متجاوز نه تنها با رزمندگان، بلکه با سواد، امید و فردای یک جامعه در حال جنگ است.

بذرهایی که زیر خاکستر سبز می‌شوند

کودکانی که در بمباران وحشیانه آمریکا به مدرسه شجره طیبه میناب در خون غلتیدند، تنها یک سیاهه از نام‌ها و اعداد نبودند. حمله به کلاس درس، تنها قطع حیات بیولوژیک نیست؛ متوقف ساختن ساختارمند پتانسیل‌های انسانی یک سرزمین است. در میان برگه‌های سوخته و نیمکت‌های درهم‌پیچیده، رویاهایی مدفون شدند که هر یک می‌توانستند بار توسعه و آبادانی جامعه را به دوش بکشند. کودکی که هر روز در حاشیه دفترش نقشه‌های ساختمانی ترسیم می‌کرد و سودای مهندسی در سر داشت، دانش‌آموزی که نام اندام‌های بدن انسان را با اشتیاق از معلم علوم می‌پرسید تا روزی جراح شود و آن دیگری که چشم به آسمان می‌دوخت تا پرواز را تجربه کند، همگی در یک لحظه با توقف تحمیلی مسیر زندگی روبه‌رو شدند.

ماشین کشتار رژیم تروریستی آمریکا مستقیما آینده را نشانه رفت. بمب‌هایی که سقف این مدرسه را شکافتند، در پی خاموش کردن جرقه نخبگی و امید بودند تا سرزمینی را از سرمایه انسانی و پیشران‌های فکری تهی کنند. با این حال، تاریخ مقاومت همواره گواه قاعده‌ای دیگر است: رویاهای مدفون در خاک، خاموش نمی‌شوند بلکه به بذر پایداری بدل می‌شوند. نام آن کودکان و آرزوهای نیمه‌کاره‌شان، به یک تعهد جمعی برای بازماندگان تبدیل شده است؛ تعهدی برای ساختن، دانستن و پیروز شدن در همان نقطه‌ای که دشمن قصد نابودی‌اش را داشت. آرمان آموزش و دانایی در برابر تخریب، والاترین فرم مقاومت مدنی و ملی است که خط بطلانی بر راهبرد متجاوزان می‌کشد.

برزخ بازماندگان و تولد نسلی پولادین

تراژدی دیگر، در چشمان کودکانی جا مانده است که از مهلکه انفجار جان سالم به در بردند. کودکانی که در کسری از ثانیه، فروپاشی دنیای کودکانه‌شان و پیکر بی‌جان همکلاسی‌هایشان را به چشم دیدند. این وحشت عمیق، خاک خفه‌کننده و فریادهای بی‌پاسخ، زخم‌هایی نیستند که به سادگی التیام یابند؛ جنایتی روانی که ابعاد آن کمتر از ویرانی فیزیکی نیست. اضطراب ماندگار، هراس از صدای هر غرش در آسمان و جای خالی دوستان صمیمی روی نیمکت‌ها، بخشی از بار سنگینی است که این روح‌های کوچک باید بر دوش بکشند.

اما شگفت آنکه فرهنگ پایداری، در همین زیست‌بوم رنج زاده می‌شود. شاهدی که در هشت سالگی خون هم‌قطارش را بر آوار مدرسه می‌بیند، دیگر یک قربانی منفعل باقی نمی‌ماند؛ او به شاهدی تاریخی و عنصری آگاه بدل می‌شود. این ضربه عمیق روحی، با گذر زمان در حافظه نسلی صیقل می‌خورد و به سنگ‌بنای اراده‌ای تسلیم‌ناپذیر تبدیل می‌شود. بازماندگان این مدرسه، با زخم‌هایی بر تن و روان، راویان زنده مظلومیت و ستون‌های آینده ایستادگی خواهند بود؛ کودکانی که در همان سال‌های اول زندگی، با الفبای استقامت و ضرورت ایستادن در برابر ظلم آشنا شدند و آموختند که زیستن در این جغرافیا، نیازمند روحی پولادین است.

بعد دیگر این فاجعه دانش‌آموزانی هستند که جراحت ناشی از انفجار و آوار را با خود حمل می‌کنند، نمونه‌اش محمد؛ محمد امسال باید به کلاس دوم می‌رفت. مداد دست گرفتنش احتمالا مثل تمام کلاس‌اولی‌ها سخت و با طمانینه بود. اما روز حمله به مدرسه، دست‌ها، صورت و تن محمد با زبانه‌های آتش موشک گر گرفت. حالا این دست‌ها دیگر برای نوشتن مشق‌های جدید سال تحصیلی به سختی حرکت می‌کنند؛ جای مداد، رد سوختگی‌های عمیق بر آنها نشسته است. محمد باید می‌آموخت روان بنویسد «الف»، اما آتش زودتر از او، سرنوشتش را نوشت. کودکی که باید با دست‌های کوچکش دفتر و کتابش را ورق می‌زد، امروز با گوشت‌های اضافه‌آورده و جای زخم‌هایش از آن روز شوم حرف می‌زند؛ زخم‌هایی که بسیار عمیق‌تر از پوست، در تمام دوران کودکی‌اش امتداد خواهند داشت.

سنگر آموزش تعطیل‌شدنی نیست

بزرگ‌ترین شکست برای منطق بمب و آتش، تداوم زندگی و اصرار بر دانستن است. دشمن گمان می‌کرد با متلاشی کردن دیوارها و تخته‌سیاه‌ها، جریان زندگی و بالندگی را متوقف می‌کند؛ اما پاسخ فرهنگ مقاومت، برپایی دوباره کلاس‌ها حتی روی تپه‌های خاکستر و در زیر سایه چادرهاست. تخته‌سیاهی که بر تکه‌سنگی تکیه داده شده و گچی که با دستان لرزان اما مصمم آموزگار، کلمه «وطن» را می‌نویسد، گویاترین تصویر از این شکست‌ناپذیری است. این پایداری بی‌بدیل، پیام روشنی دارد: آموزش برای این ملت، صرفا یک برنامه درسی روزمره نیست، بلکه خود سنگری راهبردی و مصداقی از جهاد بقاست.

مدادی که روی کاغذ غبارگرفته می‌نویسد، قدرتی فراتر از ترکش‌های سربی دارد. صدای آموزگاری که در میان خرابه‌ها طنین‌انداز می‌شود و دانش‌آموزانی که روی خرده‌سنگ‌ها زانو می‌زنند تا درس را ادامه دهند، تجسم پیروزی اراده بر آهن است. این تصویر پایداری، موازنه وحشت تحمیلی از سوی دشمن را برهم می‌زند و نشان می‌دهد که هویت و آگاهی، هدفی تسخیرناپذیر است که هیچ کلاهک جنگی قادر به انهدام آن نیست.

آغاز فصلی نو در هندسه پایداری

پاییز امسال، رنگ و بویی دگرگون به خود گرفت. خط‌کشی‌های زمین بازی مدرسه شجره طیبه محو شدند، دیوارها فروریختند و هیاهوی زنگ‌های تفریح در هجوم آوار خاموش شد، اما از دل همین سکوت غم‌بار، صدایی رساتر متولد شد: صدای دادخواهی ملتی که تسلیم را در واژگان خود تعریف نکرده است. ویرانه‌های مدرسه به سکوی افشاگری علیه سکوت مجامع بین‌المللی بدل شد و نشان داد که چگونه حقوق بنیادین بشر در پای منافع قدرت‌های سلطه‌گر قربانی می‌شود.

تقویم ورق خورده و این سال تحصیلی خونین در تاریخ ثبت شد؛ نه فقط به عنوان یک فاجعه انسانی، بلکه به عنوان نماد ایستادگی در برابر متوحش‌ترین شکل خشونت سازمان‌یافته. رژیم کودک‌کش برای ارعاب آمده بود، اما نتیجه این هجمه، تعمیق روح پایداری در رگ‌های جامعه بود. دشمن سنگ‌ها را ویران کرد، اما نتوانست عطش این خاک را برای ماندن، روییدن و سرافرازی مهار کند؛ عطشی که در نگاه هر دانش‌آموز بازمانده، چون شعله‌ای خاموش‌نشدنی زبانه می‌کشد.