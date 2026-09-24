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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۵

پایدارسازی آب آشامیدنی ۲۲۰۰ خانوار در موسیان دهلران

پایدارسازی آب آشامیدنی ۲۲۰۰ خانوار در موسیان دهلران

ایلام - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام از پایدارسازی آب آشامیدنی ۲ هزار و ۲۰۰ خانوار بخش موسیان خبر داد.

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه این اقدامات با هدف تأمین آب پایدار برای ساکنان این منطقه انجام می‌شود، اظهار داشت: نوسازی تجهیزات چاه شماره ۳ دشت اکبر، نقش مهمی در افزایش دبی آب و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به خانوارهای بخش موسیان دارد.

وی با بیان اینکه توسعه خطوط انتقال آب و نوسازی تجهیزات، از اولویت‌های این شرکت در مناطق محروم محسوب می‌شود، تصریح کرد: با تکمیل این پروژه‌ها، شاهد رفع مشکلات آبی ساکنان این منطقه خواهیم بود.

محمدی با اشاره به اینکه تأمین آب پایدار برای مناطق روستایی و کم‌برخوردار، یکی از مهم‌ترین رسالت‌های شرکت آب و فاضلاب استان است، خاطرنشان کرد: این روند در سایر نقاط استان نیز ادامه خواهد داشت و امیدواریم با تخصیص اعتبارات لازم، شاهد بهبود هرچه بیشتر وضعیت آبی در مناطق محروم باشیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان در پایان با تأکید بر اینکه مردم مناطق محروم نیز باید از نعمت آب پایدار بهره‌مند شوند، گفت: با تلاش‌های انجام‌شده، بخش عمده‌ای از مشکلات آبی این منطقه برطرف شده؛ این اقدامات، گامی مؤثر در جهت ارتقای کیفیت زندگی ساکنان بخش موسیان محسوب می‌شود.

کد مطلب 6957235

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