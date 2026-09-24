  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۴

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

محمودپور: بعد از ۱۲ سال تلاش به مدال نقره رسیدم

محمودپور: بعد از ۱۲ سال تلاش به مدال نقره رسیدم

قایقران روئینگ ایران بعد از کسب مدال نقره بازیهای آسیایی گفت: بعد از ۱۲ سال تلاش موفق شدم مدال بازیها را کسب کنم.

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، امیرحسین محمودپور بعد از کسب مدال نقره مسابقات روئینگ تک نفره سبک وزن مردان در بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار داشت: مسابقه خیلی سختی بود و فکر نمی کردم بتوانم اینطور مسابقه را تمام کنم. بعد از ۱۲ سال تلاش توانستم این مدال را بگیرم. در دو دوره بازی های قبلی در جاکارتا و هانگژو حضور داشتم.

وی افزود: در جاکارتا فقط ۱۹ ساله بودم و سپس در هانگژو هم حضور داشتم. چهارمی، پنجمی و ششمی مسابقات را داشتم و این بار به مدال نقره رسیدم.

نائب قهرمان بازی های آسیایی ناگویا در خصوص اینکه هزار متر اول مسابقه در رده چهارم بود و توانست در نهایت به مدال نقره برسد، عنوان کرد: هنوز هم باور نمی کنم که توانستم به مقام دوم برسم. چند بار هم از بچه ها پرسیدم که چندم شدم. نمی دانم چه شد، اما به خاطر خودم و خانواده ام هر چه در توان داشتم، گذاشتم. از مردم و خانواده ام تشکر می کنم که حمایت کردند.

محمودپور در خصوص اینکه اعضای تیم ملی روئینگ از او حمایت ویژه ای داشتند، گفت: بچه های تیم ملی مثل خانواده ام هستند.

کد مطلب 6957234

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها