به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راههای کشور از اعمال محدودیتهای ترافیکی در برخی محورهای مواصلاتی کشور از روز چهارشنبه (۲۵ شهریور) تا روز شنبه (۲۸ شهریور) خبر داد و بر اساس این اطلاعیه، تردد موتورسیکلتها به استثنای موتورسیکلتهای انتظامی و امدادی، از ساعت ۱۲ امروز تا ساعت ۶ صبح روز شنبه، در محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع خواهد بود.
ممنوعیت تردد ناوگان سنگین در محور کرج - چالوس
بر پایه این گزارش، تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج - چالوس و بالعکس همچنان ممنوع است.
همچنین در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه (۲۶ شهریور) و شنبه در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا بر صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت این محور اعمال خواهد شد.
چالوس در روز جمعه یکطرفه میشود
در روز جمعه (۲۷ شهریور)، از ساعت ۱۴ تردد خودروها از ابتدای آزادراه تهران - شمال به مقصد چالوس با محدودیت مواجه خواهد شد و از ساعت ۱۵ نیز از ابتدای پل زنگوله، در انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس، محور بهطور کامل مسدود میشود.
بر اساس اعلام مرکز مدیریت راههای کشور، از ساعت ۱۶ همان روز، مسیر مرزنآباد به سمت تهران در مسیر شمال به جنوب یکطرفه خواهد شد.
با پایان اجرای این طرح، از ساعت ۲۴ تردد در هر دو مسیر رفت و برگشت از پل زنگوله تا مرزنآباد برقرار میشود. البته در صورت کاهش حجم ترافیک، زمان پایان محدودیت ممکن است زودتر از ساعت اعلامشده تعیین شود.
محدودیت تردد خودروهای عازم چالوس از میدان امیرکبیر
تردد از مسیر جاده قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد خواهد بود.
با این حال، در روزهایی که محدودیت تردد در مسیر جنوب به شمال اعمال میشود، ورود خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس را دارند، از ساعت اعلامشده از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع خواهد بود.
محدودیت کامیونها در محور هراز
بر اساس این گزارش، تردد تریلرها در محور هراز و بالعکس همچنان ممنوع است. همچنین تردد کامیون و کامیونت، به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۱۲ تا ۲۴ امروز و همچنین از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه و جمعه، در محور هراز ممنوع خواهد بود.
احتمال اجرای محدودیت یکطرفه در هراز
مرکز مدیریت راههای کشور اعلام کرده است که در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا بر صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت تردد یکطرفه مقطعی در روزهای جمعه و شنبه، در مسیر رفت یا برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اجرا خواهد شد.
محدودیت ترافیکی در مسیر فشم
بنا بر اطلاعیه مرکز مدیریت راههای کشور، از ساعت ۱۷ تا ۲۰ روز جمعه نیز محدودیت ترافیکی یکطرفه از انتهای محور، محدوده پل حاجیآباد یا ابتدای پیچ آریانا، به سمت خروجی فشم اعمال خواهد شد.
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