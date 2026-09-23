سوگند سینکایی در ووشو به فینال صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، امروز چهارشنبه اول مهرماه و در روز چهارم مسابقات ووشو در مرحله نیمه نهایی رقابت های بخش ساندا تیم ملی کشورمان چهار نماینده دارد.

سوگند سینکایی در وزن ۵۲- کیلوگرم، سجاع پناهی در وزن ۶۵- کیلوگرم، عرفان محرمی در وزن ۷۰- و سهیل موسوی در وزن ۷۵- کیلوگرم برای صعود به مبارزه پایانی به دیدار رقبای خود می روند.

بر همین اساس سوگند سینکایی در مرحله یک نیمه نهایی وزن ۵۲- کیلوگرم مقابل «چنگ» از هنگ کنگ به پیروزی دست یافت و راهی دیدار نهایی شد. وی برای رسیدن به این مرحله «آپارنا» از هند و «نگو تای فونگ» از ویتنام را شکست داده بود.

سینکایی در مبارزه نهایی «دی وو» از چین را پیش رو دارد.