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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۰

بازیهای آسیایی ۲۰۲۶- ناگویا

سوگند سینکایی در ووشو به فینال صعود کرد

سوگند سینکایی در ووشو به فینال صعود کرد

عضو تیم ملی ووشو بانوان با برتری مقابل حریف هنگ کنگی خود به دیدار نهایی صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، امروز چهارشنبه اول مهرماه و در روز چهارم مسابقات ووشو در مرحله نیمه نهایی رقابت های بخش ساندا تیم ملی کشورمان چهار نماینده دارد.

سوگند سینکایی در وزن ۵۲- کیلوگرم، سجاع پناهی در وزن ۶۵- کیلوگرم، عرفان محرمی در وزن ۷۰- و سهیل موسوی در وزن ۷۵- کیلوگرم برای صعود به مبارزه پایانی به دیدار رقبای خود می روند.

بر همین اساس سوگند سینکایی در مرحله یک نیمه نهایی وزن ۵۲- کیلوگرم مقابل «چنگ» از هنگ کنگ به پیروزی دست یافت و راهی دیدار نهایی شد. وی برای رسیدن به این مرحله «آپارنا» از هند و «نگو تای فونگ» از ویتنام را شکست داده بود.

سینکایی در مبارزه نهایی «دی وو» از چین را پیش رو دارد.

کد مطلب 6956304

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