  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۹

بازیهای آسیایی ۲۰۲۶- ناگویا

شجاع پناهی دومین فینالیست ووشو شد

شجاع پناهی دومین فینالیست ووشو شد

دومین نماینده ووشو ایران در دیدارهای نیمه نهایی حریف ویتنامی خود را در دو راند شکست داد و به دیدار پایانی صعود کرد. 

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، شجاع پناهی در مرحله نیمه نهایی مسابقات ووشو به مصاف «نگویان» از ویتنام رفت و در یک مبارزه برتر در هر دو راند صاحب برتری شد و به دیدار پایانی وزن ۶۵- کیلوگرم راه پیدا کرد.

پناهی بعد از یک دور استراحت، «اوزگلدیف» از ترکمنستان و «ماخماجانوف» از ازبکستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شده بود.

وی برای کسب مدال طلا باید با «وانگ چنگ جین» در فینال مبارزه کند.

در ادامه مسابقات امروز عرفان محرمی در وزن ۷۰- کیلوگرم و سهیل موسوی در وزن ۷۵- کیلوگرم در مرحله نیمه نهایی به مصاف حریفان خود می روند.

کد مطلب 6956362

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها