شجاع پناهی دومین فینالیست ووشو شد

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، شجاع پناهی در مرحله نیمه نهایی مسابقات ووشو به مصاف «نگویان» از ویتنام رفت و در یک مبارزه برتر در هر دو راند صاحب برتری شد و به دیدار پایانی وزن ۶۵- کیلوگرم راه پیدا کرد.

پناهی بعد از یک دور استراحت، «اوزگلدیف» از ترکمنستان و «ماخماجانوف» از ازبکستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شده بود.

وی برای کسب مدال طلا باید با «وانگ چنگ جین» در فینال مبارزه کند.

در ادامه مسابقات امروز عرفان محرمی در وزن ۷۰- کیلوگرم و سهیل موسوی در وزن ۷۵- کیلوگرم در مرحله نیمه نهایی به مصاف حریفان خود می روند.