به گزارش خبرنگار مهر، علی صادقی روز چهارشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی با اشاره به سرعت سپری شدن دوران تحصیل، اظهار کرد: آنچه از دوران مدرسه برای دانشآموزان باقی میماند، تنها نمرات و کارنامه تحصیلی نیست، بلکه نوع نگاه آنان به زندگی، جامعه و دیگر انسانها نیز در همین سالها شکل میگیرد.
وی با بیان اینکه پذیرش ندانستن، نخستین گام برای رسیدن به دانستن و معرفت است، افزود: انسان زمانی میتواند مسیر یادگیری واقعی را آغاز کند که شجاعت پذیرفتن ندانستن را داشته باشد و از پرسیدن و جستوجو برای یافتن پاسخ هراس نداشته باشد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان ادامه داد: معیار موفقیت دانشآموز در پایان یک سال تحصیلی نباید صرفاً گذراندن یک مقطع یا دستیابی به نمرات بالاتر باشد، بلکه باید دید آیا دانشآموز در این مسیر عمیقتر فکر کرده، مسئولانهتر سخن گفته، پرسشهای جدیتری مطرح کرده و در مواجهه با دیگران رفتار انسانیتری داشته است یا نه.
صادقی با تأکید بر اینکه رشد علمی باید در کنار تعالی اخلاقی دنبال شود، تصریح کرد: زمانی میتوان از رشد واقعی سخن گفت که دانشآموز در کنار افزایش دانش و مهارت، در حوزه اخلاق و مسئولیت اجتماعی نیز پیشرفت کرده باشد.
وی همچنین خطاب به دانشآموزان بر ضرورت تقویت روحیه بازسازی پس از شکستها تأکید کرد و گفت: شکست نباید پایان مسیر تلقی شود، بلکه باید فرصتی برای بازنگری، یادگیری و دوباره ساختن باشد؛ همانگونه که موفقیت نیز نباید زمینه غرور و توقف در مسیر رشد را فراهم کند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان با اشاره به اهمیت مسئولیتپذیری اجتماعی دانشآموزان افزود: نسبت به بیعدالتیها و مسائل پیرامون خود نباید بیتفاوت بود و هر فرد میتواند سهمی در اصلاح و بهبود جامعه داشته باشد.
صادقی خاطرنشان کرد: جامعه برای پیشرفت، تنها به قهرمانانی که از بیرون برای حل مشکلات وارد شوند نیاز ندارد، بلکه هر یک از افراد باید خود را بخشی از فرآیند تغییر بدانند و از جایگاه خود برای اصلاح، بهبود و ساختن آینده استفاده کنند.
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