افرا: سهم مردم پیرامونی پارس جنوبی نباید فقط دود و آلودگی باشد

به گزارش خبرنگار مهر٬ شیخ خلیل افرا در خطبه‌های نماز مسجد جامع خلفای راشدین کنگان ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تأکید بر انتقال روایت‌های اصیل دفاع مقدس به نسل جوان، خواستار شفاف‌سازی مدیران پارس جنوبی درباره مسئولیت‌های اجتماعی صنعت و نحوه بهره‌مندی مردم مناطق پیرامونی از عواید آن شد.

وی در خطبه اول به تفسیر پیرامون فضیلت سوره مبارکه نور به ایراد سخن پرداخت و بیان کرد: پیامبر اسلام (ص) فرمودند هر کس سوره نور را بخواند ، خداوند به تعداد تمام مردان و زنان مؤمن در گذشته و آینده‌ ده حسنه به او می‌دهد و قرائت این سوره و عمل به آن ، خانواده و نسل انسان را در برابر گناهان و آلودگی‌ها حفظ می‌کند و مهم‌ترین فواید و احکام سوره ، حفظ عفت و پاکدامنی است .

افرا ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، به تبیین دستاوردهای دفاع مقدس به عنوان مظهر اراده الهی و الگوی ایستادگی در برابر زیاده خواهی قدرت های مادی اشاره و بر لزوم انتقال روایت های اصیل جنگ تحمیلی به نسل جدید از طریق راویان و جهاد تبیین در مدارس و دانشگاه ها تأکید کرد.

امام جمعه اهل‌سنت کنگان ضمن تشکر از مواضع محکم و مقتدرانه رئیس‌جمهور محترم در سازمان ملل گفت ، دفاع صریح رئیس‌جمهور از منافع ملی و آرمان‌های پایداری ، تجلی بازدارندگی سیاسی و عزت بود و نشان داد که نظام جمهوری اسلامی ایران در صیانت از اصول خود اهل تسامح نیست.

وی ضمن انتقاد از بی‌توجهی مدیران صنعت پارس جنوبی در بحث کمک‌های مسئولیت های اجتماعی به مردم مناطق پیرامونی گفت: مقایسه وضعیت عواید این صنعت در استان بوشهر با سایر استان‌های صنعتی با هیچ معیاری نمی‌گنجد و به خوبی نشان دهنده یک تبعیض و شکاف عمیق در اجرای تعهدات قانونی است.

وی گفت: در دیگر استان‌های میزبان صنعت ما شاهد شکوفائی و تحول و ساخت پروژه های شاخص از قبیل بیمارستان ، جاده و توسعه شهری و آموزشی و ورزشی هستیم ولی در پارس جنوبی سهم مردم ، دود و آلودگی زیست محیطی و بیماری بوده است و می‌طلبد که مدیران صنعت در این زمینه شفاف سازی کنند.