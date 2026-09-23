به گزارش خبرنگار مهر، محرم وزیری ظهر چهارشنبه در دیدار نخبگان استان با نماینده ولی‌فقیه در کردستان، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد شهدای دفاع مقدس و شهدای جنگ رمضان، اظهار کرد: مهم‌ترین میراثی که از رهبر انقلاب برای ملت ایران باقی مانده، تقویت امید، خودباوری و قدرت در میان مردم است.

وی با اشاره به تحولات سال‌های اخیر افزود: تاریخ از رهبر انقلاب به عنوان معمار امنیت و اقتدار ایران یاد خواهد کرد و ملت ایران نیز با تکیه بر منظومه فکری انقلاب و آرمان‌های استقلال‌طلبانه، مسیر پیشرفت و اقتدار کشور را دنبال خواهد کرد.

وزیری با بیان اینکه تحولات اخیر موجب تقویت خودباوری در جامعه ایرانی شده است، عنوان کرد: هر روز که از جنگ می‌گذرد، بخشی از نگاه‌های مبتنی بر خودتحقیری کنار گذاشته می‌شود و انسان ایرانی بیش از گذشته خود را به عنوان یک عنصر اثرگذار در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌شناسد.

وی ادامه داد: جایگاه ژئوپلیتیکی ایران در منطقه و اهمیت خلیج فارس و تنگه هرمز، بخشی از ظرفیت‌هایی است که در مسیر شکل‌گیری ایران مقتدر مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس مجمع بسیجیان کردستان با تأکید بر اهمیت استقلال کشور گفت: برای ملتی که استقلال‌طلبی را به عنوان یک هدف اساسی دنبال می‌کند، حفظ استقلال هزینه دارد و جوانان این سرزمین نیز در مقاطع مختلف آمادگی خود را برای دفاع از استقلال و عزت ایران نشان داده‌اند.

وزیری حضور مردم در عرصه‌های مختلف اجتماعی را نشانه‌ای از شکل‌گیری یک حرکت عمومی دانست و افزود: آنچه امروز در جامعه شاهد آن هستیم، یک رستاخیز ملی است که ابعاد و آثار آن در سال‌های آینده بیشتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی خطاب به نخبگان و اعضای مجمع بسیجیان استان گفت: همه ما باید صدای آرمان‌های انقلاب در جامعه باشیم و اجازه ندهیم جریان‌های مختلف با ایجاد یأس و غبارآلود کردن فضای جامعه، مسیر استقلال و اقتدار کشور را تحت تأثیر قرار دهند.

پیگیری مسائل اولویت‌دار کردستان در مجمع بسیجیان

وزیری در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت‌های مجمع بسیجیان استان کردستان اشاره کرد و گفت: این مجموعه در طول دوره فعالیت خود، هر سال دو مسئله مهم را به عنوان نظام مسائل استان شناسایی و با استفاده از ظرفیت معتمدان، مؤثران و جامعه نخبگانی، آنها را بررسی و برای حل آنها راهکار ارائه کرده است.

وی افزود: پس از بررسی مسائل، راهکارهای پیشنهادی در اختیار دستگاه‌های حکمرانی قرار می‌گیرد و طی سال‌های گذشته نیز چندین پروژه در همین چارچوب پیگیری شده است.

رئیس مجمع بسیجیان کردستان با اشاره به برگزاری جلساتی در دولت سیزدهم با استاندار وقت استان اظهار کرد: امیدواریم این روند در دولت چهاردهم نیز ادامه پیدا کند و ظرفیت مجمع بسیجیان و جامعه نخبگانی برای حل مسائل استان بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.

وی از اعضای مجمع بسیجیان، هیئت‌های اندیشه‌ورز و افرادی که طی یک سال گذشته در تدوین و پیگیری مسائل استان مشارکت داشته‌اند، قدردانی کرد.