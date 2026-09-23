عباسی: توسعه مدارس ورامین باید همزمان با ارتقای کیفیت آموزش دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی، ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: حضور دانشآموزان در مدارس شور و نشاط ویژهای به جامعه بخشیده و همزمانی آغاز سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس، اهمیت این رویداد را دوچندان کرده است.
وی افزود: تحصیل و کسب علم و دانش در کنار تهذیب نفس و تقوا، زمینه تربیت نسلی متعهد و مسئولیتپذیر را فراهم میکند و کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به انسانهایی نیاز دارد که دانایی و توانایی را در کنار یکدیگر داشته باشند.
فرماندار ورامین با اشاره به وضعیت فضاهای آموزشی شهرستان ادامه داد: توسعه فضاهای آموزشی امسال یکی از اولویتهای مهم دولت و شهرستان بوده و با تأکید رئیسجمهور بر نهضت مدرسهسازی، اقدامات مناسبی در این زمینه انجام شده است.
عباسی بیان کرد: تعدادی از مدارس شهرستان افتتاح و آماده بهرهبرداری شده و پروژههای دیگری نیز در حال تکمیل است که با بهرهبرداری از آنها، سرانه آموزشی شهرستان افزایش خواهد یافت.
وی با تقدیر از خیران مدرسهساز گفت: علاوه بر دولت و مجموعه نوسازی مدارس، خیران و برخی مجموعههای اقتصادی نیز از محل مسئولیت اجتماعی خود برای احداث و توسعه مدارس وارد میدان شدهاند و از افرادی که توان و علاقه مشارکت در این حوزه را دارند، دعوت میکنیم در این مسیر همراه آموزش و پرورش باشند.
فرماندار ورامین خاطرنشان کرد: نیاز شهرستان تنها به ساخت کلاس درس محدود نمیشود و برخی مدارس به کارگاههای آموزشی، سالنهای مطالعه و دیگر فضاهای مورد نیاز دانشآموزان نیز نیاز دارند.
عباسی با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت آموزش تصریح کرد: توسعه فضای آموزشی باید در کنار ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت دنبال شود و مسئولان آموزش و پرورش باید به خروجی نظام آموزشی توجه ویژه داشته باشند تا دانشآموزانی توانمند، مستعد و مسئولیتپذیر برای آینده کشور تربیت شوند.
وی در پایان از خانوادهها خواست در کنار مدارس قرار بگیرند و پیگیر مسائل آموزشی فرزندان خود باشند و گفت: همراهی خانه و مدرسه میتواند زمینه موفقیت بیشتر دانشآموزان و دلگرمی معلمان را فراهم کند.
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