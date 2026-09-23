هند ۷۰ هزار مهندس را برای توسعه صنعت تراشه آموزش داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی‌وی بریکس، آشوینی وایشناو، وزیر الکترونیک و فناوری اطلاعات هند اعلام کرد دست‌کم ۲۰۰ شرکت طراحی تراشه در چارچوب برنامه «مأموریت نیمه‌رسانای هند ۲.۰» شکل گرفته‌اند و توسعه مالکیت فکری داخلی در این حوزه را تقویت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری «آی‌ای‌ان‌اس» که شریک رسانه‌ای تی‌وی بریکس است، بیش از ۱۰۵ شرکت نوپای فعال در زمینه طراحی تراشه نیز به ابزارهای پیشرفته اتوماسیون طراحی الکترونیکی دسترسی پیدا کرده‌اند که به توسعه زیست‌بوم طراحی نیمه‌رسانا در هند کمک می‌کند.

وایشناو گفت هند طی چهار سال گذشته حدود ۷۰ هزار مهندس طراحی تراشه را آموزش داده و در حال حرکت به سمت هدف آموزش ۸۵ هزار متخصص در این حوزه است.

وزیر الکترونیک و فناوری اطلاعات هند همچنین به پیشرفت این کشور در زمینه تولید نیمه‌رسانا در نخستین مرحله «مأموریت نیمه‌رسانای هند» اشاره کرد و گفت پنج کارخانه از مجموع ۱۲ کارخانه‌ای که در چارچوب مرحله نخست این برنامه به تصویب رسیده‌اند، تولید تجاری خود را آغاز کرده‌اند.

وی افزود راهبرد هند در صنعت نیمه‌رسانا بر ایجاد توازن میان کیفیت و هزینه‌های رقابتی و همزمان تقویت ظرفیت‌های داخلی در زمینه مالکیت فکری متمرکز است.

این اقدامات بخشی از تلاش گسترده‌تر هند برای توسعه ظرفیت طراحی و تولید نیمه‌رسانا، تربیت نیروی متخصص در حوزه مهندسی و تقویت همکاری‌های فناورانه بین‌المللی است.