پیام استاندار آذربایجان شرقی به مناسبت آغاز سال تحصیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام بهرام سرمست آمده است:
بسمالله الرحمن الرحمن الرحیم
سال تحصیلی جدید، فصلی تازه از شکوفایی جوانههای امید و دانایی بوده و اینجانب هم در جایگاه مدیریت ارشد استان و هم به عنوان یک معلم، مسرت خود را از طنینانداز شدن دوباره زنگ مدرسه اعلام میدارم. طنینی که پس از آموزش غیرحضوری سال تحصیلی گذشته، مدرسه را بار دیگر به کانون اصلی یادگیری، تربیت، هویتسازی و پرورش نسل آینده ایران اسلامی تبدیل میکند.
مدرسه؛ تنها یک بنای فیزیکی نبوده و نظر به نقش تربیتی و جریانساز آن، هیچ چیزی امیدبخشتر از شور و نشاط دانشآموزان و هیاهوی نسلی سازنده در حیاط مدرسه نیست و امیدواریم بازگشایی مدارس و مجموع تلاشها در دستگاه تعلیم و تربیت منجر به تربیت نسلی آگاه، متعهد و معتقد شود.
بازگشایی مدارس، فرایندی تک بعدی نیست؛ بلکه ابر پروژهای بین بخشی است که همکاری و تعامل بین دستگاههای اجرائی را برای مهری بدون دغدغه میطلبد. در این راستا؛ تلاش شد تا با حمایت همه جانبه و جلب مشارکت دستگاهها و نهادهای مختلف، در روز اول مدرسه، هیچ کلاسی از دورترین نقاط استان تا مدارس تک نفره روستاهای دورافتاده، خالی از حضور معلم نباشد.
چراغ تعلیم و تربیت در سال تحصیلی جدید با همکاری بالغ بر ۴۳ هزار همکار فرهنگی ستادی، اجرائی و آموزشی برای علمآموزی به بیش از ۷۵۰ هزار دانشآموز استان، روشن شد که این مهم بدون حمایتهای دولت محترم و شخص رئیس جمهوری، جناب آقای دکتر پزشکیان ممکن نبود.
نگاه راهبردی دولت چهاردهم به آموزش و پرورش و تاکید بر عدالت آموزشی به عنوان یکی از محورهای مهم سیاستهای دولت در رابطه با این دستگاه با راهاندازی "نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی" و "ارتقا کیفیت آموزشی"، گامی اساسی برای فراهم کردن فرصتهای برابر آموزشی و کاهش فاصله میان مناطق مختلف است.
بر همین اساس؛ مسیر توسعه زیرساختهای آموزشی در آذربایجان شرقی با اتکا به این رویکرد و با همراهی دولت، خیرین مدرسهساز، گروههای مردمی و دستگاههای اجرایی، با جدیت دنبال شده است. بطوریکه در گام نخست نهضت توسعه عدالت آموزشی، ۲۹۱ پروژه آموزشی در استان تعریف شده که شامل بیش از یک هزار و ۴۰۰ کلاس درس است و بخش قابل توجهی از این پروژهها مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.
استانداری آذربایجان شرقی به عنوان بازوی اجرایی دولت چهاردهم در این استان، بر آن شده است تا در سال تحصیلی جدید و به پاس خون شهیدان، بویژه رهبر شهید ایران و شهدای معلم و دانشآموز استان، با پشتیبانی از دستگاه تعلیم و تربیت و پیشبرد سیاستهای دولت محترم و همت والای فرهنگیان، زمینه ایجاد فرصت یادگیری باکیفیت با معلمان توانمند و امکانات آموزشی مناسب را برای سرمایههای انسانی آینده، فراهم نماید.
در این مسیر، نقش معلمان به عنوان مهمترین سرمایه نظام تعلیم و تربیت و نقش خانوادهها و خیرین در پشتیبانی از مدرسه و دانشآموز، نقشی تعیینکننده است. یقین دارم با همدلی و مشارکت همه ارکان جامعه، میتوانیم مدرسهای در شأن فرزندان این سرزمین و آیندهای شایسته برای ایران و برای آذربایجان شرقی، رقم بزنیم.
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