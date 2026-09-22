به گزارش خبرگزاری مهر، سهراب یزدانی روز سه‌شنبه با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان یک دانشگاه مأموریت‌محور است، اظهار کرد: این دانشگاه باید فراتر از انتقال دانش و مهارت، معلمانی صاحب‌بصیرت، فضیلت‌مدار و اثرگذار تربیت کند؛ معلمانی که حضور آنها در مدرسه به رشد اخلاقی و انسانی دانش‌آموزان منجر شود.

وی افزود: خروجی رویکرد فضیلت‌محور، معلمی نیست که تنها بداند «چه چیزی» و «چگونه» تدریس کند، بلکه باید بداند چرا، برای چه کسی و با چه مسئولیتی تدریس می‌کند.

رئیس دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی ادامه داد: در این نگاه، شایستگی حرفه‌ای با عدالت‌ورزی، صداقت، همدلی، کرامت‌مداری و تعهد درهم می‌آمیزد و معلم پیش از گفتار، با منش و رفتار خود الگو می‌شود.

یزدانی با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری فرهنگ دانشگاهی فضیلت‌محور گفت: این رویکرد باید در روابط استاد و دانشجو، تعامل مدیران و اعضای هیئت علمی و همچنین پیوند دانشگاه با مدارس جاری شود.

وی افزود: در چنین فضایی، احترام، عدالت، گفت‌وگو و مسئولیت‌پذیری به ارزش‌هایی زیسته تبدیل می‌شوند و دانشجومعلم هویت حرفه‌ای خود را از منش استاد و تجربه روزمره دانشگاه می‌آموزد.

رئیس دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی، کارورزی را عرصه‌ای برای تربیت حرفه‌ای، اخلاقی و تأملی دانست و اظهار کرد: کارورزی نباید صرفاً به مشاهده کلاس و ثبت گزارش محدود شود، بلکه باید فاصله میان دانش نظری و واقعیت مدرسه را کاهش دهد.

یزدانی ادامه داد: دانشجومعلم باید از طریق مشاهده، تحلیل و بازاندیشی، تجربه مدرسه را به بصیرت حرفه‌ای تبدیل کند و برای مواجهه مسئولانه با مسائل واقعی آموزش و تربیت آماده شود.

وی گذار به دانشگاه فضیلت‌محور را بدون تحول در نقش استادان امکان‌پذیر ندانست و گفت: استاد باید از «ارائه‌دهنده محتوا» به مربی، تسهیل‌گر یادگیری و الگوی فضیلت تبدیل شود.

رئیس دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی افزود: استاد باید دانشجو را به تأمل درباره چرایی تصمیم‌ها و پیامدهای اخلاقی آنها دعوت کند تا مسیر حرکت از دانش به فهم و از فهم به بصیرت طی شود.

یزدانی در پایان تأکید کرد: در دانشگاه فضیلت‌محور، دانش پایان راه نیست بلکه آغاز مسیر است و زمانی که دانش با تجربه، تأمل و مسئولیت درآمیزد، به بصیرت و سپس به تربیت می‌انجامد.

وی خاطرنشان کرد: هدف نهایی، تربیت معلمی است که نه‌تنها می‌داند، بلکه می‌فهمد و با فضیلت و مسئولیت‌پذیری، در ساختن آینده نسل‌ها نقش‌آفرینی می‌کند.