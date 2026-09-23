سال تحصیلی جدید مدارس صدرا در اهواز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول حوزه معارف اسلام ناب اداره‌کل تبلیغات اسلامی خوزستان پیش از ظهر امروز چهارشنبه در این مراسم گفت: مدارس صدرا باید فراتر از ارتقای علمی، بستر پرورش فکری، اخلاقی، معنوی و هویت دینی و اجتماعی نوجوانان را فراهم سازند.

حجت‌الاسلام سعید سواری اظهار کرد: دوران نوجوانی نقشی تعیین‌کننده و بی‌بدیل در شکل‌گیری شخصیت و پایه‌های هویتی فردی و اجتماعی دانش‌آموزان دارد؛ از این رو رسالت مدارس صدرا تنها به آموزش و مسائل علمی محدود نمی‌شود و باید زمینه شکوفایی اخلاقی و معنوی محصلان را در محیطی پویا و امیدآفرین محقق کند.

وی با اشاره به جایگاه کلیدی کادر آموزشی در پیشبرد اهداف تربیتی افزود: معلمان و مربیان نقشی بنیادین در هدایت نسل نوجوان ایفا می‌کنند و لازم است فضایی در مدارس ایجاد شود که علاوه بر تقویت بنیه درسی، امید و نشاط معنوی را در روحیه دانش‌آموزان بارور سازد.

همچنین در ادامه این برنامه‌ها، حجت‌الاسلام سواری به همراه حجت‌الاسلام رسول رشیدی مسئول قرارگاه آموزش و پرورش و مدیر بنیاد ملی نوجوان خوزستان با حضور در مدرسه پسرانه صدرا، با دانش‌آموزان دیدار و گفتگو کردند و از نزدیک در جریان مطالبات، دیدگاه‌ها و مسائل آنان قرار گرفتند و بر لزوم تقویت روحیه پرسشگری، مسئولیت‌پذیری و مشارکت فعال نسل نو در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید شد.

مدیر بنیاد ملی نوجوان خوزستان نیز در نشست مشترک با کادر آموزشی مدرسه پسرانه صدرا تصریح کرد: موفقیت نظام آموزشی و تربیتی در گرو پاسخگویی همزمان به نیازهای فکری، هویتی و اجتماعی محصلان در کنار آموزش‌های رسمی است.

حجت‌الاسلام رسول رشیدی میدان‌دادن به نسل جدید را ضرورتی راهبردی دانست و گفت: مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا و مجموعه آموزش و پرورش باید با هم‌افزایی همه‌جانبه، زمینه‌ساز شکوفایی ظرفیت‌ها و بروز استعدادهای نوجوانان در ابعاد مختلف علمی و فرهنگی باشند.