۳۰۴ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سمنان به شبکه متصل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح پروژه نیروگاه خورشیدی در فضاهای آموزشی استان سمنان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، اظهار کرد: توسعه انرژی خورشیدی یکی از ظرفیت‌های مهم برای تأمین انرژی و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی در استان است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۳۰۴ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان سمنان به شبکه متصل شده است، افزود: حدود سه هزار و ۴۰۰ مگاوات قرارداد در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی در حال پیگیری است که تحقق آنها می‌تواند ظرفیت تولید انرژی پاک در استان را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بیان کرد: توسعه اقتصادی زمانی پایدار خواهد بود که بخش خصوصی نیز از سرمایه‌گذاری خود منتفع شود و مدیران باید با حذف موانع غیرضروری، مسیر فعالیت قانونی سرمایه‌گذاران را هموار کنند.

کولیوند ادامه داد: نگاه مدیران به توسعه باید مبتنی بر حل منطقی مسائل، تصمیم‌گیری مسئولانه و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی باشد تا ظرفیت‌های استان در بخش‌های مختلف به فرصت‌های واقعی برای رشد و اشتغال تبدیل شود.

وی همچنین با اشاره به افتتاح نیروگاه‌های خورشیدی در فضاهای آموزشی استان، آموزش و پرورش را سرمایه‌گذاری برای آینده کشور دانست و افزود: هر میزان امکانات، تجهیزات و دانش روز در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد، در واقع برای آینده کشور سرمایه‌گذاری شده است.

استاندار سمنان با بیان اینکه استان از ظرفیت مناسبی برای توسعه انرژی خورشیدی برخوردار است، یادآور شد: روند اجرای طرح‌های انرژی خورشیدی باید با جدیت و سرعت ادامه یابد تا از ظرفیت‌های طبیعی استان برای تأمین انرژی و توسعه اقتصادی بیش از پیش استفاده شود.