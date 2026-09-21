در مسیر توسعه و تغییر نسل بسکتبال هستیم؛ پیگیر شرایط میزبانی هستیم

جواد داوری پس از پیروزی تیم ملی ایران مقابل چین و کسب مدال برنز بازی‌های آسیایی ناگویا، درباره مسیر طی‌شده برای رسیدن به سکو اظهار کرد: باید از مردم و خانواده بسکتبال بابت اینکه نتوانستیم مدال خوش‌رنگ‌تری کسب کنیم، عذرخواهی کنم. ما در مسیر تغییراتی قرار داریم که باید چهار سال قبل آغاز می‌شد و اکنون این روند در حال انجام است و باید ادامه پیدا کند.

اعزام تیم ملی با حمایت مسئولان ورزش

داوری با اشاره به شرایط اعزام تیم ملی بسکتبال به بازی‌های آسیایی گفت: لازم می‌دانم از دکتر دنیامالی تشکر کنم. همان‌طور که می‌دانید، در ابتدا قرار نبود بسکتبال، با وجود المپیکی و پرطرفدار بودن، به این رقابت‌ها اعزام شود و در جلسات کمیته فنی نیز تیم پنج‌نفره در فهرست اعزام قرار نداشت.



وی افزود: با نگرشی که دکتر دنیامالی داشتند و با حمایت ایشان، شرایط اعزام تیم فراهم شد. موضوع فقط کسب نتیجه نیست، بلکه بحث توسعه و تثبیت جایگاه بسکتبال ایران در آسیاست. من از نزدیک شاهد تلاش‌های دکتر دنیامالی، اسبقیان، مناف و همراهی کمیته ملی المپیک برای فراهم شدن شرایط حضور این تیم بودم.



یک سال دشوار برای بسکتبال ایران



سرپرست فدراسیون بسکتبال با اشاره به شرایط یک سال اخیر ادامه داد: سالن ما پس از اتفاقات اخیر آسیب دید و برای مدتی درگیر تعمیرات بود. از سوی دیگر، میزبانی برخی مسابقات را از ما گرفتند و در شرایطی که وضعیت نه صلح بود و نه جنگ، با فشار مضاعفی مواجه بودیم.



داوری درباره عملکرد تیم ملی در پنجره‌های انتخابی جام جهانی نیز گفت: در پنجره سوم توانستیم سه پیروزی به دست بیاوریم. البته باید توجه داشت که مقابل قطر با تیمی مواجه بودیم که ترکیبی از بازیکنان چندتابعیتی در اختیار داشت و عملاً ترکیب آن شباهتی به تیم قطر سابق نداشت.



وی ادامه داد: در پنجره چهارم نیز مقابل نیوزیلند قرار گرفتیم و در شرایطی که یکی از آرزوهای ما رسیدن به یک بازی نزدیک مقابل این تیم بود، تنها با دو امتیاز اختلاف شکست خوردیم.



پیگیری موضوع میزبانی و مسیر جام جهانی



داوری با اشاره به شرایط میزبانی مسابقات خاطرنشان کرد: در موضوع میزبانی نیز فدراسیون بین‌المللی بسکتبال تصمیمی گرفت که به نظر ما جای سؤال داشت؛ چرا که میزبانی به کشوری واگذار شد که رقیب مستقیم ما محسوب می‌شود. نسبت به این موضوع اعتراض کردیم و همچنان پیگیر ایمیل‌ها و مکاتبات انجام‌شده هستیم.



سرپرست فدراسیون بسکتبال افزود: حضور ایران در المپیک ۲۰۲۸ از مسیر جام جهانی خواهد بود و طبیعی است که شرایط میزبانی و برگزاری مسابقات می‌تواند در روند آماده‌سازی و مسیر تیم تأثیرگذار باشد. با وجود این، امیدواریم بتوانیم شرایط بهتری برای میزبانی و ادامه مسیر فراهم کنیم.



امیدوارم مسیر تغییرات با قدرت ادامه پیدا کند



وی با یادآوری زنده‌یاد محمود مشحون گفت: من همیشه امیدوار هستم، چرا که در ورزش بارها دست‌های خدا را دیده‌ام. آقای مشحون همیشه به من می‌گفتند «خدا یار بسکتبال است». با توجه به دشواری دسترسی به کشورهای اروپایی، در حال رایزنی هستیم تا شرایط مناسب‌تری برای تیم ملی فراهم شود.



داوری تأکید کرد: به توانایی این بازیکنان ایمان دارم. این مدال برنز با توجه به میزان مصدومیت‌ها و غیبت تعدادی از بازیکنان اصلی، ارزش بسیار زیادی دارد و امیدوارم این مسیر با قدرت ادامه پیدا کند.



غیبت چند بازیکن اصلی و تلاش ملی‌پوشان



سرپرست فدراسیون بسکتبال در پایان درباره شرایط بازیکنان تیم ملی گفت: در این رقابت‌ها پنج یا شش بازیکن اصلی خود را در اختیار نداشتیم. محمد جمشیدی نیز از همان روز نخست دچار مصدومیت شد و بازیکنانی مانند محمد امینی، بهنام یخچالی و سالار طاهری را نیز همراه خود نداشتیم.



وی افزود: با این حال، بازیکنانی مانند مهدی حیدری و صارم جعفری با وجود مصدومیت اعلام کردند که می‌خواهند برای تیم بازی کنند و عرق ملی خود را نشان دادند. این بازیکنان و سایر ملی‌پوشان بیش از یک ماه از خانواده‌های خود دور بودند و برای کسانی که فرزند خردسال دارند، تحمل این شرایط واقعاً دشوار است.

درباره شرایط تیم ملی و هدف‌گذاری این فدراسیون اظهار کرد: مدال برنز آسیا نمی‌تواند سقف اهداف بسکتبال ایران باشد و هدف اصلی ما رسیدن به بازی‌های المپیک است. قرارداد سرمربی تیم ملی تا پایان جام جهانی اعتبار دارد و در صورت صعود تیم ملی به المپیک، همکاری با او تا پایان این رقابت‌ها ادامه خواهد داشت.



هدف اصلی، رسیدن به المپیک



وی با اشاره به تحولات بسکتبال در کشورهای مختلف افزود: در سال‌های اخیر شاهد رشد قابل توجه بسکتبال در کشورهای شرق آسیا، به‌ویژه ژاپن، بوده‌ایم. در کشورهای صاحب ورزش نیز نگاه اقتصادی به ورزش نقش مهمی در توسعه رشته‌ها دارد. در ایران، رشته‌هایی مانند بسکتبال و والیبال با وجود برخورداری از محبوبیت، همچنان با چالش‌های اقتصادی باشگاه‌ها مواجه هستند و تا زمانی که این ساختار تقویت نشود، بخش قابل توجهی از فشار مالی متوجه تیم‌های ملی خواهد بود.



پیشنهاد مشوق‌های مالیاتی برای ورزش بانوان



داوری یکی از راهکارهای حمایت از بسکتبال بانوان را استفاده از ظرفیت‌های مالیاتی عنوان کرد و گفت: پیشنهاد ما این است که باشگاه‌ها و مجموعه‌هایی که در ورزش بانوان و به‌خصوص بسکتبال بانوان سرمایه‌گذاری می‌کنند، بتوانند از ظرفیت اعتبارات و مشوق‌های مالیاتی استفاده کنند. ایجاد این مشوق‌ها می‌تواند زمینه ورود بیشتر اسپانسرها به ورزش بانوان را فراهم کند و به حل بخشی از مشکلات مالی ورزشکاران کمک کند.



سرپرست فدراسیون بسکتبال ادامه داد: دختران بسکتبالیست ایران در سال‌های اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند و شایسته حمایت بیشتری هستند. فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت حرفه‌ای آنها می‌تواند به تثبیت سرمایه انسانی بسکتبال بانوان و کاهش دغدغه‌های مالی ورزشکاران کمک کند.



حق پخش؛ یکی از مسیرهای تقویت باشگاه‌ها



وی همچنین با تأکید بر اهمیت اجرای قانون حق پخش ورزشی اظهار کرد: قانون حق پخش به تصویب رسیده است، اما اجرای آن با دشواری‌هایی همراه است. تحقق واقعی این موضوع می‌تواند به تقویت منابع مالی باشگاه‌ها کمک کند و باشگاه‌های قدرتمندتر نیز در نهایت به سود تیم‌های ملی خواهند بود.



امید به مدال‌آوری در ناگویا



داوری در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره تیم‌های ملی بسکتبال سه‌نفره ایران در بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ گفت: همیشه به مدال‌آوری تیم‌های ملی امیدوار هستم. بخشی از نتیجه به شرایط مسابقات و اتفاقات روز رقابت بستگی دارد، اما تیم سه‌نفره مردان از توانایی بالایی برخوردار است و تیم بانوان نیز در ماه‌های اخیر پیشرفت خوبی داشته است.



وی خاطرنشان کرد: امیدوارم تیم‌های سه‌نفره مردان و بانوان ایران بتوانند با عملکرد خوب و دست پر از بازی‌های آسیایی ناگویا بازگردند.