حبس و محرومیت از فعالیت برای تولیدکننده خوراک دام فاسد در جویبار

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آقاپور کاظمی ظهر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به برخورد قانونی با مراکز غیرمجاز تولید و فرآوری خوراک دام اظهار کرد: در جریان بازرسیهای کارشناسان ادارهکل دامپزشکی مازندران و با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، یک واحد غیرمجاز تهیه و فرآوری خوراک دام در شهرستان جویبار شناسایی شد.
وی افزود: پس از شناسایی این واحد و با دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جویبار، کارگاه مورد نظر پلمب و یک محموله ۱۵ تنی سویای سوخته و فاقد شرایط لازم برای مصرف دام توقیف شد.
مدیرکل دامپزشکی مازندران ادامه داد: این محموله با توجه به غیرقابل مصرف بودن، از چرخه توزیع خارج شد و مستندات و گزارشهای کارشناسی مربوط به تخلف نیز برای رسیدگی قضایی در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گرفت.
آقاپور کاظمی تصریح کرد: پس از طی مراحل قانونی، دادگاه تجدیدنظر استان مازندران اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق تولید و عرضه نهاده دامی غیرقابل مصرف را محرز تشخیص داد و متهم پرونده به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
وی گفت: براساس رأی قطعی صادرشده، علاوه بر مجازات حبس، فرد محکومشده به عنوان مجازات تکمیلی به مدت ۲ سال از هرگونه فعالیت در زمینه تولید و فرآوری نهادههای دامی نیز محروم شده است.
مدیرکل دامپزشکی مازندران با تأکید بر اهمیت کیفیت نهادههای مورد استفاده در واحدهای دام، طیور و آبزیان بیان کرد: مصرف خوراک و نهادههای نامناسب میتواند سلامت دام و میزان تولید را تحت تأثیر قرار دهد و در صورت آلودگی به عوامل قارچی و سموم، پیامدهای آن به فرآوردههای خام دامی و در نهایت سلامت مصرفکنندگان منتقل شود.
وی خاطرنشان کرد: اقدام بهموقع کارشناسان دامپزشکی و ورود دستگاه قضایی موجب شد محموله نامناسب پیش از ورود به چرخه مصرف شناسایی، توقیف و از چرخه توزیع خارج شود.
آقاپور کاظمی با تأکید بر ادامه نظارتها بر مراکز تولید، فرآوری و عرضه نهادههای دامی اظهار کرد: با مراکز فاقد مجوز و عرضهکنندگان نهادههای غیربهداشتی مطابق قانون برخورد میشود و پرونده تخلفات برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.
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