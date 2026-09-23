به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علینژاد با اشاره به مصوبه هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک درباره پاداش مدالآوران بازیهای آسیایی آیچی–ناگویا اظهار داشت: بر اساس این مصوبه، به مدالآوران مدالهای طلا، نقره و برنز به ترتیب ۳ میلیارد، یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان پاداش تعلق میگیرد و در رشتههای تیمی نیز همین مبلغ به ازای هر ورزشکار پرداخت خواهد شد.
وی افزود: تیم ملی بسکتبال پنجنفره مردان ایران که موفق شد نخستین مدال کاروان ورزشی اعزامی کشورمان، کاروان «فرشتگان میناب»، در بازیهای آسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ را به دست آورد، مشمول پاداش مدال برنز شد و بر همین اساس، مبلغ ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به حساب فدراسیون بسکتبال واریز شد تا در اختیار ورزشکاران و کادر فنی قرار گیرد.
علینژاد ادامه داد: تیم ملی بسکتبال ایران در این رقابتها ۱۲ ورزشکار داشت که با اختصاص ۴۰۰ میلیون تومان به هر ورزشکار، مجموع پاداش ملیپوشان به ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان میرسد.
بر اساس مصوبه مربوط به کادر فنی، معادل نصف مجموع پاداش ورزشکاران، یعنی ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان نیز به کادر فنی اختصاص مییابد و به این ترتیب مجموع پاداش تیم ملی بسکتبال به ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان میرسد.
وی در پایان تأکید کرد: کمیته ملی المپیک تلاش کرده است پرداخت پاداش مدالآوران بدون فاصله زمانی انجام شود و سایر مدالآوران کاروان ایران نیز در هر رشته، در همان روزی که موفق به کسب مدال شوند، پاداش مصوب آنها از سوی کمیته ملی المپیک مستقیماً به حساب فدراسیون مربوطه واریز خواهد شد تا فدراسیون نیز آن را در اختیار ورزشکاران و کادر فنی قرار دهد.
بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا
علی نژاد: ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پاداش برنز بسکتبال ایران
دبیرکل کمیته ملی المپیک از واریز ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پاداش مدال برنز تیم ملی بسکتبال مردان ایران در بازیهای آسیایی به حساب فدراسیون بسکتبال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علینژاد با اشاره به مصوبه هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک درباره پاداش مدالآوران بازیهای آسیایی آیچی–ناگویا اظهار داشت: بر اساس این مصوبه، به مدالآوران مدالهای طلا، نقره و برنز به ترتیب ۳ میلیارد، یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان پاداش تعلق میگیرد و در رشتههای تیمی نیز همین مبلغ به ازای هر ورزشکار پرداخت خواهد شد.
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