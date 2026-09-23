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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۸

سند تأمین آب شرب همه شهرستان‌های استان سمنان تدوین شد

سند تأمین آب شرب همه شهرستان‌های استان سمنان تدوین شد

سمنان- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان از تدوین سند راهبردی تأمین آب شرب برای همه شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: با اجرای اقدامات اضطراری، تابستان امسال قطعی گسترده آب رخ نداد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید احسانی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان سمنان از تدوین سند راهبردی تأمین آب شرب برای تمامی شهرستان های استان خبر داد و اظهار کرد: در این اسناد، نیازها، چالش‌ها و راهکارهای تأمین آب هر شهرستان در بازه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مشخص شده است.

وی با اشاره به تشدید تنش آبی ناشی از خشکسالی و افزایش مصرف در تابستان افزود: هدف اصلی این برنامه‌ریزی، جلوگیری از قطعی آب و حفظ پایداری شبکه تأمین آب شرب در شهرهای استان بوده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان با بیان اینکه اقدامات انجام‌شده در مدیریت تنش آبی نتیجه‌بخش بوده است، توضیح داد: با وجود کاهش منابع آبی و افزایش مصرف در فصل گرم سال، امسال قطعی گسترده آب شرب در استان نداشتیم و افت فشارهای مقطعی نیز عمدتاً ناشی از محدودیت منابع و افزایش مصرف بوده است.

احسانی با اشاره به تقویت منابع آب شرب در غرب استان بیان کرد: طی یک سال گذشته ۱۳ حلقه چاه در شهرستان گرمسار حفر، تجهیز و وارد مدار بهره‌برداری شده که این اقدام نقش موثری در جبران کمبود منابع آب شرب این منطقه داشته است.

وی ادامه داد: اجرای این اقدامات با همکاری دستگاه‌های اجرایی، شرکت آب و فاضلاب و تأمین اعتبارات مورد نیاز انجام شد و در عبور استان از اوج مصرف تابستان موثر بود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان تأمین پایدار آب شرب را همچنان از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت منابع آب استان دانست و تأکید کرد: در کنار توسعه و تقویت منابع، مدیریت مصرف نیز باید با جدیت دنبال شود، چراکه افزایش منابع به تنهایی پاسخگوی رشد تقاضای آب نخواهد بود.

احسانی خاطرنشان کرد: برنامه تأمین آب شرب استان محدود به سال جاری نیست و بر اساس سندهای راهبردی تدوین‌شده، پروژه‌های مختلفی برای سال‌های آینده پیش‌بینی شده است تا پایداری و امنیت تأمین آب شهروندان در شرایط تداوم خشکسالی حفظ شود.

کد مطلب 6956435

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