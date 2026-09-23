به گزارش خبرنگار مهر، حمید احسانی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان سمنان از تدوین سند راهبردی تأمین آب شرب برای تمامی شهرستان های استان خبر داد و اظهار کرد: در این اسناد، نیازها، چالش‌ها و راهکارهای تأمین آب هر شهرستان در بازه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مشخص شده است.

وی با اشاره به تشدید تنش آبی ناشی از خشکسالی و افزایش مصرف در تابستان افزود: هدف اصلی این برنامه‌ریزی، جلوگیری از قطعی آب و حفظ پایداری شبکه تأمین آب شرب در شهرهای استان بوده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان با بیان اینکه اقدامات انجام‌شده در مدیریت تنش آبی نتیجه‌بخش بوده است، توضیح داد: با وجود کاهش منابع آبی و افزایش مصرف در فصل گرم سال، امسال قطعی گسترده آب شرب در استان نداشتیم و افت فشارهای مقطعی نیز عمدتاً ناشی از محدودیت منابع و افزایش مصرف بوده است.

احسانی با اشاره به تقویت منابع آب شرب در غرب استان بیان کرد: طی یک سال گذشته ۱۳ حلقه چاه در شهرستان گرمسار حفر، تجهیز و وارد مدار بهره‌برداری شده که این اقدام نقش موثری در جبران کمبود منابع آب شرب این منطقه داشته است.

وی ادامه داد: اجرای این اقدامات با همکاری دستگاه‌های اجرایی، شرکت آب و فاضلاب و تأمین اعتبارات مورد نیاز انجام شد و در عبور استان از اوج مصرف تابستان موثر بود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان تأمین پایدار آب شرب را همچنان از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت منابع آب استان دانست و تأکید کرد: در کنار توسعه و تقویت منابع، مدیریت مصرف نیز باید با جدیت دنبال شود، چراکه افزایش منابع به تنهایی پاسخگوی رشد تقاضای آب نخواهد بود.

احسانی خاطرنشان کرد: برنامه تأمین آب شرب استان محدود به سال جاری نیست و بر اساس سندهای راهبردی تدوین‌شده، پروژه‌های مختلفی برای سال‌های آینده پیش‌بینی شده است تا پایداری و امنیت تأمین آب شهروندان در شرایط تداوم خشکسالی حفظ شود.