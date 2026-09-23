«صدای مقاومت» روایت ایستادگی مردم ایران از رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، مراسم «صدای مقاومت» دوشنبه ۶ مهر، همزمان با پایان هفته دفاع مقدس در استودیوی شماره ۸ ساختمان شهدای رادیو برگزار خواهد شد.

این مراسم با حضور مدیران، هنرمندان، همکاران معاونت صدا، خانواده‌های شهدا و مهمانان ویژه برگزار می‌شود و در آن ضمن گرامیداشت شهدای دفاع مقدس، از جمعی از همکاران و فعالان رادیو که در روزهای جنگ تحمیلی ۴۰ روزه در عرصه رسانه حضور داشتند، قدردانی خواهد شد.

یکی از بخش‌های این مراسم، پخش مستندی تصویری درباره شهید صدرا ردایی و فرزاد مهدوی است.

در ادامه مراسم «صدای مقاومت»، از افرادی که در زمان حمله دشمن به ارگ تاریخی رادیو در آنجا حضور داشتند و همچنین جمعی از همکاران فعال رادیو در جریان جنگ تحمیلی ۴۰ روزه قدردانی خواهد شد.

سخنرانی معاون صدا و مهمانان ویژه، اجرای یک نمایش رادیویی با موضوع مقاومت و قرائت پیام رئیس سازمان صداوسیما از دیگر بخش‌های این مراسم است.

در بخش اصلی مراسم نیز از مجموعه مستند رادیویی «شهدای دفاع مقدس ۳» با موضوع جنگ تحمیلی ۴۰ روزه رونمایی خواهد شد؛ مجموعه‌ای که با هدف ثبت و روایت بخشی از حماسه مقاومت و ایستادگی مردم ایران و یاد شهدای این دفاع تولید شده است.

در پایان مراسم نیز از خالقان مجموعه مستند رادیویی «شهدای دفاع مقدس ۳» تجلیل خواهد شد.