به گزارش خبرنگار مهر، محمدبختیار خلیقی بعدازظهر چهارشنبه در گردهمایی مدیران صنعت، معدن و تجارت استان‌های غرب کشور در کردستان، اظهار کرد: احیای واحدهای غیرفعال یکی از محورهای مهم برنامه‌های بخش صنعت استان بوده و در این راستا ۳۹ واحد راکد پس از شناسایی مشکلات و انجام اقدامات لازم، فعالیت خود را از سر گرفته‌اند.

وی با اشاره به وضعیت بخش صنعت کردستان افزود: حدود یک هزار و ۱۸۰ واحد صنعتی در استان فعال هستند که بخشی از آنها نیازمند رفع موانع تولید و حمایت برای بازگشت به ظرفیت کامل فعالیت بودند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان در ادامه به ظرفیت‌های معدنی استان پرداخت و گفت: کردستان با برخورداری از حدود ۴۸۰ واحد معدنی، از مناطق دارای ظرفیت قابل توجه در بخش معدن کشور است.

خلیقی افزود: اجرای طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی در سال‌های گذشته، شناخت دقیق‌تری از ظرفیت‌های زیرزمینی استان ایجاد کرده و در جریان این مطالعات، ۵۷ محدوده دارای پتانسیل طلا شناسایی شده است.

وی تأکید کرد: توسعه معدن بدون تکمیل زنجیره فرآوری نمی‌تواند تمام ظرفیت اقتصادی این بخش را محقق کند و باید با جذب سرمایه‌گذاری، زمینه تبدیل ذخایر معدنی به محصولات با ارزش افزوده بیشتر در داخل استان فراهم شود.

کردستان ظرفیت گسترش تجارت منطقه‌ای را دارد

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان همچنین موقعیت مرزی استان را یکی از مزیت‌های مهم اقتصادی عنوان کرد و گفت: سالانه حدود ۶ میلیارد دلار مبادلات تجاری در کردستان انجام می‌شود.

خلیقی با اشاره به همجواری استان با اقلیم کردستان عراق بیان کرد: ظرفیت مرزهای کردستان می‌تواند نقش بیشتری در توسعه تجارت با بازارهای منطقه‌ای ایفا کند و تقویت زیرساخت‌های تجاری و ارتباطات اقتصادی با کشورهای همسایه باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: قرار گرفتن کردستان در مسیر ارتباطی با بازارهای منطقه، فرصت مناسبی برای افزایش صادرات و توسعه فعالیت‌های اقتصادی فراهم کرده است و باید از این ظرفیت برای تقویت جایگاه تجاری استان استفاده شود.

خلیقی در بخش دیگری از سخنان خود به طرح‌های صنایع معدنی و زنجیره فولاد اشاره کرد و گفت: مجموعه‌ای از پروژه‌های این حوزه در کردستان در حال اجراست و بخشی از آنها نیز به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند.

وی افزود: تکمیل طرح‌های زنجیره فولاد می‌تواند ظرفیت تولید صنایع معدنی استان را افزایش داده و به ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال و سرمایه‌گذاری منجر شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان خاطرنشان کرد: تسریع در اجرای طرح‌های صنعتی و معدنی نیازمند پیگیری در سطح ملی و همراهی دستگاه‌های استانی است و با رفع موانع موجود می‌توان از ظرفیت‌های اقتصادی استان برای افزایش تولید و اشتغال استفاده کرد.