«خبرهای داغ مارتیک» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش عابدی نویسنده این داستان نوجوانانه برش‌هایی از زندگی و دل‌مشغولی‌های روزمره علی، دانش‌آموز نوجوانی را روایت می‌کند که از پدر رزمنده‌اش از دو سال پیش خبری نیست و مفقودالاثر است.

این داستان تلاش می‌کند بخشی از زندگی نوجوانان و هیجان‌ها و همراهی و هم‌دلی‌های آنان را در هنگام نخستین دفاع مقدس مردم ایران در جامعه، به‌ویژه در محیط خانواده به تصویر بکشد.

«خبرهای داغ مارتیک» کتابی است از مجموعه «در جنگ چه گذشت؟» که هم‌زمان با هفته دفاع مقدس و گرامی‌داشت چهل‌وششمین سالگرد تهاجم وحشیانه حکومت بعثی عراق به ایران از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است.

در بخشی از این داستان نوجوانانه ١٧۶ صفحه‌ای می‌خوانیم: من که از عمو کاوه شنیده بودم خبر مارتیک پایه و اساسی ندارد، گفتم: این دفعه خبر مارتیک دروغ از آب درآمده. من از عمویم شنیدم... میرداوود پوزخندی زد: انتظار داری عمویت خبرهای سری و محرمانه را بگذارد کف دستت؟ تجربه به من ثابت کرده خبرهای مارتیک همیشه درست‌اند. حالا هستی یا نه؟...

این اثر در ٢هزار نسخه برای نوجوانان ١۵ سال به بالا و با شمارگان 2هزار نسخه منتشر و در همه فروشگاه‌های زنجیره‌ای کانون در سراسر کشور و پایگاه فروش اینترنتی کانون عرضه شده است.

«در جنگ چه گذشت؟» عنوان مجموعه کتاب‌هایی است که ار سوی کانون پرورش فکری با دبیری مژگان بابامرندی شامل داستان‌هایی کوتاه از دفاع مقدس هشت‌ساله مردم ایران در برابر تجاوز وحشیانه رژیم بعثی عراق مناسب برای نوجوانان منتشر می‌شود.

پیش از این کتاب‌های «رادیو ترانزیستوری» نوشته داریوش عابدی، «موشک گمشده باقرآباد» نوشته حبیب یوسف‌زاده، «روز حمله گرگ» نوشته یوسف قوجق و «اتوبوس شهدا» نوشته محمدرضا شرفی از همین مجموعه منتشر شده بود.