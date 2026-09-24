دست نصیری از رسیدن به مدال کوتاه ماند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فینال روئینگ بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ امروز پنج‌شنبه ۲ مهرماه در دریاچه ناکاراگویا ناگویا برگزار شد.



در فینال ماده تک نفره سنگین وزن مردان بهمن نصیری از ساعت ۸:۴۰ به مصاف حریفانی از هند، ژاپن، ازبکستان، چین و هنگ‌کنگ رفت.



بهمن نصیری در پایان این رقابت با زمان ۷:۱۸:۴۹ در جایگاه ششم قرار گرفت.



ورزشکاران کشورهای چین با زمان ۶:۳۸، ازبکستان ۶:۴۱ و ژاپن با ۶:۴۶ در جایگاه‌های اول تا سوم قرار گرفتند.



ملی‌پوشان روئینگ ایران امروز در فینال هفت ماده دیگر به رقابت خواهند پرداخت.