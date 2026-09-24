دست نصیری از رسیدن به مدال کوتاه ماند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فینال روئینگ بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ امروز پنجشنبه ۲ مهرماه در دریاچه ناکاراگویا ناگویا برگزار شد.
در فینال ماده تک نفره سنگین وزن مردان بهمن نصیری از ساعت ۸:۴۰ به مصاف حریفانی از هند، ژاپن، ازبکستان، چین و هنگکنگ رفت.
بهمن نصیری در پایان این رقابت با زمان ۷:۱۸:۴۹ در جایگاه ششم قرار گرفت.
ورزشکاران کشورهای چین با زمان ۶:۳۸، ازبکستان ۶:۴۱ و ژاپن با ۶:۴۶ در جایگاههای اول تا سوم قرار گرفتند.
ملیپوشان روئینگ ایران امروز در فینال هفت ماده دیگر به رقابت خواهند پرداخت.
بهمن نصیری در فینال ماده تک نفره سنگین وزن مردان در جایگاه ششم ایستاد.
به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فینال روئینگ بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ امروز پنجشنبه ۲ مهرماه در دریاچه ناکاراگویا ناگویا برگزار شد.
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