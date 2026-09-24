به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فینال روئینگ بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ امروز پنجشنبه ۲ مهرماه در دریاچه ناکاراگویا ناگویا برگزار شد.
در فینال ماده تک نفره سبک وزن زنان فاطمه مجلل از ساعت ۹:۲۰ به مصاف حریفانی از قزاقستان، هنگکنگ، تایلند، کره جنوبی و ویتنام رفت.
فاطمه مجلل در پایان این رقابت با زمان ۷:۲۴:۵۷ در جایگاه نخست قرار گرفت و موفق شد برای اولین بار روئینگ بانوان ایران را صاحب مدال طلا کند.
ورزشکاران کشورهای هنگکنگ و تایلند در جایگاههای دوم و سوم قرار گرفتند.
ملیپوشان روئینگ ایران امروز در فینال ۶ ماده دیگر به رقابت خواهند پرداخت.
مدال طلا فاطمه مجلل چهارمین مدال طلا و نهمین مدال کاروان ایران به حساب می آید.
مدال آوران ایران در این دوره بازی های آسیایی به این شرح هستند:
مدال طلا
* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)
* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)
* تیم فوتبال الکترونیک
* فاطمه مجلل (روئینگ)
مدال نقره
* تیم کاتا بانوان
* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)
* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)
مدال برنز
* تیم ملی بسکتبال
* علی پاکدامن
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