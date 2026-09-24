به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فینال روئینگ بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ امروز پنج‌شنبه ۲ مهرماه در دریاچه ناکاراگویا ناگویا برگزار شد.



در فینال ماده تک نفره سبک وزن زنان فاطمه مجلل از ساعت ۹:۲۰ به مصاف حریفانی از قزاقستان، هنگ‌کنگ، تایلند، کره جنوبی و ویتنام رفت.



فاطمه مجلل در پایان این رقابت با زمان ۷:۲۴:۵۷ در جایگاه نخست قرار گرفت و موفق شد برای اولین بار روئینگ بانوان ایران را صاحب مدال طلا کند.



ورزشکاران کشورهای هنگ‌کنگ و تایلند در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.



ملی‌پوشان روئینگ ایران امروز در فینال ۶ ماده دیگر به رقابت خواهند پرداخت.

مدال طلا فاطمه مجلل چهارمین مدال طلا و نهمین مدال کاروان ایران به حساب می آید.

مدال آوران ایران در این دوره بازی های آسیایی به این شرح هستند:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن