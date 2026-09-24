  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲ مهر ۱۴۰۵، ۴:۱۳

بازی های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

ضرب اولین طلا برای روئینگ ایران؛ تاریخ‌سازی فاطمه مجلل با قهرمانی

ضرب اولین طلا برای روئینگ ایران؛ تاریخ‌سازی فاطمه مجلل با قهرمانی

فاطمه مجلل با کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی موفق شد برای اولین بار در تاریخ، روئینگ بانوان ایران را صاحب مدال طلا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فینال روئینگ بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ امروز پنج‌شنبه ۲ مهرماه در دریاچه ناکاراگویا ناگویا برگزار شد.

در فینال ماده تک نفره سبک وزن زنان فاطمه مجلل از ساعت ۹:۲۰ به مصاف حریفانی از قزاقستان، هنگ‌کنگ، تایلند، کره جنوبی و ویتنام رفت.

فاطمه مجلل در پایان این رقابت با زمان ۷:۲۴:۵۷ در جایگاه نخست قرار گرفت و موفق شد برای اولین بار روئینگ بانوان ایران را صاحب مدال طلا کند.

ورزشکاران کشورهای هنگ‌کنگ و تایلند در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

ملی‌پوشان روئینگ ایران امروز در فینال ۶ ماده دیگر به رقابت خواهند پرداخت.

مدال طلا فاطمه مجلل چهارمین مدال طلا و نهمین مدال کاروان ایران به حساب می آید.

مدال آوران ایران در این دوره بازی های آسیایی به این شرح هستند:

مدال طلا
* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)
* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)
* تیم فوتبال الکترونیک
* فاطمه مجلل (روئینگ)

مدال نقره
* تیم کاتا بانوان
* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)
* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

مدال برنز
* تیم ملی بسکتبال
* علی پاکدامن

کد مطلب 6957063

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها