به گزارش خبرنگار مهر، حیدر فتح‌زاده صبح چهارشنبه در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر، با اشاره به شاخص‌های اقتصادی آذربایجان شرقی اظهار کرد: این استان با ۴۵ هزار و ۴۹۰ کیلومتر مربع مساحت، حدود ۲.۸ درصد از وسعت کشور را به خود اختصاص داده و سهم ارزش‌افزوده آن از کل کشور حدود ۳.۵ درصد است.

وی افزود: حدود هشت درصد از ارزش‌افزوده استان مربوط به بخش کشاورزی، ۳۹ درصد مربوط به بخش صنعت و مابقی مربوط به بخش خدمات است و آذربایجان شرقی از نظر سرمایه‌گذاری انجام‌شده در بخش معدن در رتبه سوم قرار دارد.

سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در مسیر رشد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی با اشاره به روند شاخص‌های کلان اقتصادی استان گفت: از سال ۱۴۰۲ به بعد، سرمایه‌گذاری انجام‌شده در بخش صنعت و معدن روند مطلوبی داشته است.

فتح‌زاده ادامه داد: بیش از ۶۴۱ واحد معدنی دارای فعالیت بهره‌برداری در استان مستقر هستند و در میان این واحدها، بخش مس بیشترین سهم سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به ظرفیت صنعتی استان گفت: چهار هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی در ۶۲ شهرک صنعتی آذربایجان شرقی فعال هستند و نزدیک به سه هزار واحد صنعتی نیز در آستانه دریافت مجوز بهره‌برداری قرار دارند.

وی افزود: در مجموع نزدیک به ۹ هزار کارگاه صنعتی فعال در استان وجود دارد.

حرکت صنعت به سمت فناوری و نوآوری

فتح‌زاده با بیان اینکه سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش صنعت بیشتر بر فناوری‌های نوین متمرکز شده است، اظهار کرد: جایگزینی قطعات و تجهیزات فرسوده، حرکت به سمت فناوری‌های جدید و توسعه نوآوری از محورهای سرمایه‌گذاری صنعتی در سال‌های اخیر بوده است.

وی افزود: بخش صنعت استان طی سال‌های گذشته با وجود چالش‌هایی مانند کرونا، سیل و جنگ، بر اساس شاخص‌های موجود توانسته پایداری خود را حفظ کند که یکی از عوامل مؤثر در این زمینه، مالکیت خصوصی بخش قابل توجهی از صنایع استان است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی با اشاره به توسعه صنایع فولادی در استان گفت: در گذشته تولید فولاد در آذربایجان شرقی مطرح نبود، اما امروز بخش قابل توجهی از صادرات میلگرد کشور از این استان انجام می‌شود.

توسعه کشاورزی مدرن و کشت گلخانه‌ای

فتح‌زاده در ادامه با اشاره به تحولات بخش کشاورزی استان اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین روندهای سال‌های اخیر، حرکت از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی مدرن و توسعه سریع کشت‌های گلخانه‌ای بوده است.

وی افزود: نتایج سرشماری عمومی کشاورزی سال ۱۴۰۳ نیز نشان می‌دهد آذربایجان شرقی در حال تبدیل شدن به یکی از قطب‌های توسعه کشت‌های گلخانه‌ای است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی بر نقش ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در حمایت از واحدهای تولیدی تأکید کرد و گفت: یکی از مزیت‌های استان در سال‌های اخیر، برگزاری منظم جلسات این ستاد و انجام بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی و صنعتی پیش از برگزاری جلسات بوده است.

وی ادامه داد: در این جلسات مشکلات و چالش‌های واحدهای تولیدی و صنعتی مطرح و تصمیمات لازم برای رفع آنها اتخاذ می‌شود و بیش از ۹۷ درصد تصمیمات این ستاد قابلیت اجرایی دارد.

تعامل دولت و بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی

فتح‌زاده تعامل دولت و بخش خصوصی را از دیگر ظرفیت‌های استان دانست و گفت: برگزاری منظم جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، زمینه بررسی چالش‌های حوزه تولید، صنعت و بازرگانی و اتخاذ تدابیر عملیاتی برای رفع آنها را فراهم کرده است.

وی افزود: این شورا نقش مهمی در تقویت ارتباط میان دولت و فعالان اقتصادی دارد و شورای نظارتی استان نیز تعامل و همکاری مناسبی با دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی و دستگاه‌های اجرایی استان نیز در حد توان برای تسهیل اجرای برنامه‌های توسعه‌ای استان همکاری می‌کنند.

وی تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به بالفعل را یکی از مؤلفه‌های مهم در حوزه سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت: تلاش می‌شود با شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان در بخش‌های مختلف اقتصادی و با مشارکت بخش‌های خصوصی و عمومی و تسهیلگری دولت، برنامه‌های لازم برای فعال‌سازی این ظرفیت‌ها تدوین و اجرا شود.