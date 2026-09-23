به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله حاجی‌زاده ظهر چهارشنبه در آیین نواختن زنگ «مهر، ایثار و شهادت» در دبیرستان دخترانه شاهد شهدای وحدت بردسکن اظهار کرد: آغاز سال تحصیلی جدید فرصتی برای حرکت در مسیر ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت و توجه بیشتر به هویت ملی و دینی دانش‌آموزان است.

مدیر آموزش و پرورش بردسکن با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای جنگ تحمیلی اخیر افزود: یاد و خاطره ۵۴ شهید فرهنگی و دانش‌آموز شهرستان بردسکن و همچنین شهدای آموزشگاه شجره طیبه میناب را گرامی می‌داریم و امیدواریم فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس استمرار داشته باشد.

وی ادامه داد: سال تحصیلی جدید را به یاد و نام شهدا در آموزشگاه شاهد شهدای وحدت آغاز می‌کنیم و این موضوع نشان‌دهنده پیوند میان تعلیم و تربیت و فرهنگ ایثار و شهادت است.

حاجی‌زاده با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز سال تحصیلی گفت: مدرسه محیطی برای ادب، دانش، امید و نشاط و بستری برای خودافزایی و پاسداشت ریشه‌های هویت ملی و دینی، عزت و استقلال کشور است.

مدیر آموزش و پرورش بردسکن افزود: در این پیام بر پاسداشت زبان مادری و پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران نیز تأکید شده و بر همین اساس، موضوع هویت ملی در برنامه‌های آغاز سال تحصیلی مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به رویکردهای آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید اظهار کرد: عدالت، هویت و کیفیت سه محور اصلی حرکت آموزش و پرورش هستند و تحقق این محورها نیازمند همکاری و همراهی همه بخش‌های جامعه است.

حاجی زاده بیان کرد: مدارس شهرستان از اول مهرماه به صورت حضوری فعالیت خود را آغاز کردند و آیین بازگشایی مدارس نیز به شکل همزمان در مدارس بردسکن برگزار شد.

مدیر آموزش و پرورش بردسکن با اشاره به دستاوردهای آموزش و پرورش شهرستان در سال گذشته گفت: در حوزه‌های قرآنی، فرهنگی، هنری، ادبی، آموزشی، علمی، پژوهشی و عمرانی موفقیت‌هایی حاصل شد که نتیجه همکاری فرهنگیان، مسئولان، خانواده‌ها و خیران مدرسه‌ساز است.

وی همچنین از فعالیت یک‌هزار و ۶۴۰ همکار فرهنگی در سال تحصیلی جدید خبر داد و افزود: این نیروها در ۱۹۳ مدرسه و ۷۲۴ کلاس درس شهرستان به دانش‌آموزان خدمت‌رسانی می‌کنند.

حاجی زاده خاطر نشان کرد: آغاز سال تحصیلی جدید فرصت تازه‌ای برای خدمت بیشتر به دانش‌آموزان و ارتقای کیفیت آموزشی است و امیدواریم با همراهی فرهنگیان، خانواده‌ها، مسئولان و خیران، سال تحصیلی پرباری را در شهرستان شاهد باشیم.

گفتنی است؛ این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان، فرهنگیان، پیشکسوتان، خانواده‌های معظم شهدا، خیران مدرسه‌ساز و دانش‌آموزان برگزار شد، زنگ «مهر، ایثار و شهادت» در دبیرستان دخترانه شاهد شهدای وحدت بردسکن نواخته شد.