به گزارش خبرنگار مهر، سعید پورعلی ظهر امروز چهارشنبه در دیدار با معاون سازمان بهزیستی کشور اظهار کرد: بر اساس مسئولیتهای تعیینشده در برنامه هفتم توسعه، وزارت کشور و سازمان بهزیستی در حوزههای حمایتی، پیشگیری، توانمندسازی و محلهمحوری، مسئولیتهای مشترکی بر عهده دارند.
وی افزود: برای ارتقای سلامت اجتماعی باید سیاستهای همافزایی میان دستگاههای مداخلهگر در سطح محلات، شهرستانها و استان دنبال شود و ظرفیتهای موجود در این بخش به شکل مؤثرتری مورد استفاده قرار گیرد.
استفاده از ظرفیت شوراهای استانی برای اقدامات مشترک
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان گفت: در این نشست مقرر شد از ظرفیت شورای اجتماعی استان، کارگروه فرهنگی، اجتماعی، سلامت زنان و خانواده و همچنین شورای برنامهریزی و توسعه استان برای اجرای اقدامات مشترک در حوزه سلامت اجتماعی استفاده شود.
پورعلی افزود: بهرهگیری هماهنگ از ظرفیت این شوراها و کارگروهها میتواند به انسجام بیشتر برنامههای اجتماعی و استفاده هدفمندتر از توان دستگاههای اجرایی در استان کمک کند.
تأکید بر نقش سازمانهای مردمنهاد و خیریهها
وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد و خیریهها در رویکرد محلهمحوری تأکید کرد و گفت: نهادهای اجتماعی و مجموعههای مردمی میتوانند در اجرای برنامههای حمایتی، پیشگیرانه و توانمندسازی نقش مؤثری ایفا کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان خاطرنشان کرد: افزایش همکاری میان دستگاههای اجرایی و نهادهای اجتماعی میتواند به اجرای مؤثرتر برنامههای حمایتی و توانمندسازی در استان کمک کرده و ظرفیتهای موجود در حوزه سلامت اجتماعی را بیش از پیش فعال کند.
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