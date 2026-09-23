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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۶

۱۶۷ هزار دانش‌آموز در مدارس شهریار تحصیل می‌کنند

۱۶۷ هزار دانش‌آموز در مدارس شهریار تحصیل می‌کنند

شهریار- رئیس آموزش و پرورش شهرستان شهریار گفت: حدود ۱۶۷ هزار دانش‌آموز در سال تحصیلی جدید در مدارس این شهرستان تحصیل می‌کنند.

محسن حبیبی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تمهیدات انجام‌شده برای آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: ثبت‌نام دانش‌آموزان در برخی مدارس همچنان ادامه دارد.

وی افزود: مجموع دانش‌آموزان شهرستان شهریار در سال تحصیلی جدید، بدون احتساب پیش‌دبستانی، حدود ۱۶۷ هزار نفر است که در ۴۱۴ مدرسه تحصیل خواهند کرد.

رئیس آموزش و پرورش شهریار بیان کرد: امسال حدود ۶ فضای آموزشی جدید به مجموعه مدارس شهرستان اضافه شده و ۲۴ کد مدرسه جدید نیز ایجاد شده است که بخشی از آنها به رشته‌های جدید فنی و حرفه‌ای اختصاص دارد.

حبیبی ادامه داد: توسعه رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش در هنرستان‌ها موجب افزایش ظرفیت آموزشی شهرستان شده است.

وی درباره تراکم دانش‌آموزی در مدارس شهریار گفت: تراکم دانش‌آموزی در مناطق مختلف شهرستان متفاوت است و در برخی مناطق به دلیل تراکم جمعیتی، تعداد دانش‌آموزان کلاس‌ها بیشتر است.

رئیس آموزش و پرورش شهریار افزود: میانگین تراکم دانش‌آموزی در مقطع ابتدایی حدود ۳۰ نفر، متوسطه حدود ۳۳ نفر و هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش حدود ۳۰ نفر است.

حبیبی با اشاره به وضعیت نیروی انسانی آموزش و پرورش شهریار گفت: در برخی بخش‌ها با کمبود نیرو مواجه هستیم که تلاش شده این کمبود از طریق اضافه‌کار و سایر ظرفیت‌های موجود جبران شود.

۱۶۷ هزار دانش‌آموز در مدارس شهریار تحصیل می‌کنند

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح «پروژه مهر» عنوان کرد: برنامه‌ریزی برای آماده‌سازی مدارس از اردیبهشت‌ماه آغاز شده و اقدامات لازم برای رفع نواقص و بهسازی مدارس انجام شده است.

رئیس آموزش و پرورش شهریار خاطرنشان کرد: مدارس شهرستان برای آغاز سال تحصیلی جدید آماده هستند و تلاش می‌شود سال تحصیلی با کمترین مشکل در حوزه فضا، نیروی انسانی و امکانات آموزشی آغاز شود.

کد مطلب 6956554

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