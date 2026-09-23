محسن حبیبی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تمهیدات انجام‌شده برای آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: ثبت‌نام دانش‌آموزان در برخی مدارس همچنان ادامه دارد.

وی افزود: مجموع دانش‌آموزان شهرستان شهریار در سال تحصیلی جدید، بدون احتساب پیش‌دبستانی، حدود ۱۶۷ هزار نفر است که در ۴۱۴ مدرسه تحصیل خواهند کرد.

رئیس آموزش و پرورش شهریار بیان کرد: امسال حدود ۶ فضای آموزشی جدید به مجموعه مدارس شهرستان اضافه شده و ۲۴ کد مدرسه جدید نیز ایجاد شده است که بخشی از آنها به رشته‌های جدید فنی و حرفه‌ای اختصاص دارد.

حبیبی ادامه داد: توسعه رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش در هنرستان‌ها موجب افزایش ظرفیت آموزشی شهرستان شده است.

وی درباره تراکم دانش‌آموزی در مدارس شهریار گفت: تراکم دانش‌آموزی در مناطق مختلف شهرستان متفاوت است و در برخی مناطق به دلیل تراکم جمعیتی، تعداد دانش‌آموزان کلاس‌ها بیشتر است.

رئیس آموزش و پرورش شهریار افزود: میانگین تراکم دانش‌آموزی در مقطع ابتدایی حدود ۳۰ نفر، متوسطه حدود ۳۳ نفر و هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش حدود ۳۰ نفر است.

حبیبی با اشاره به وضعیت نیروی انسانی آموزش و پرورش شهریار گفت: در برخی بخش‌ها با کمبود نیرو مواجه هستیم که تلاش شده این کمبود از طریق اضافه‌کار و سایر ظرفیت‌های موجود جبران شود.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح «پروژه مهر» عنوان کرد: برنامه‌ریزی برای آماده‌سازی مدارس از اردیبهشت‌ماه آغاز شده و اقدامات لازم برای رفع نواقص و بهسازی مدارس انجام شده است.

رئیس آموزش و پرورش شهریار خاطرنشان کرد: مدارس شهرستان برای آغاز سال تحصیلی جدید آماده هستند و تلاش می‌شود سال تحصیلی با کمترین مشکل در حوزه فضا، نیروی انسانی و امکانات آموزشی آغاز شود.