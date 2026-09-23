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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳

برگزاری «در امتداد درخت» در خط سفید

برگزاری «در امتداد درخت» در خط سفید

نمایشگاه نقاشی «در امتداد درخت» با آثاری از سحر فیروزآبادی ۳ مهر در گالری هنر خط سفید افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه نقاشی «در امتداد درخت» که حاصل آثار سحر فیروزآبادی است، از سوم مهر ۱۴۰۵ در گالری خط سفید آغاز به کار می‌کند.

در مجموعه «در امتداد درخت»، سحر فیروزآبادی نگاه خود را بر درخت متمرکز کرده و مجموعه‌ای از چشم‌اندازها را شکل داده است که در آن، درختان بارها و در موقعیت‌های گوناگون در برابر چشم مخاطب قرار می‌گیرند. این مجموعه شامل بیش از ۲۰ پرده تابلو نقاشی است که ژیلا محمدشاهی، مدیریت هنری آن را برعهده دارد.

فیروزآبادی عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی، عضو گروه نقاشان آبرنگ شرق، مدرس نقاشی و برگزار کننده نمایشگاه‌های نقاشی داخلی و خارجی است که فعالیت خود را از اواسط دهه هشتاد در این حوزه آغار کرده است.

نمایشگاه «در امتداد درخت» چهارمین نمایشگاه انفرادی فیروزآبادی است که از سوم تا سیزدهم مهر به جز روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۷ تا ۲۱ در گالری هنر خط سفید واقع در بلوار نلسون ماندلا (جردن)، خیابان گلفام، شماره ۵۰، طبقه ۴ و واحد ۷ پذیرای علاقه‌مندان به هنرهای تجسمی خواهد بود.

کد مطلب 6956558
آزاده فضلی

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