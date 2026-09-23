به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی محمدی در بازدید سرزده از شعب مختلف دادسرای عمومی و انقلاب مرکز لرستان، از نزدیک در جریان چالش‌ها، نیازها و مسائل این مجموعه قرار گرفت.

وی در جریان این پایش میدانی با بررسی شاخص‌های عملکردی دادسرا، بر ضرورت سرعت‌بخشی به فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها همراه با حفظ دقت، کیفیت رسیدگی و رعایت حقوق شهروندی تأکید کرد.

گفت‌وگوی رئیس‌کل دادگستری لرستان با قضات، کارکنان و مراجعان

یکی از بخش‌های این بازدید، دیدار چهره‌به‌چهره رئیس‌کل دادگستری لرستان با قضات و کارکنان اداری دادسرای مرکز استان بود.

در این دیدارها، دغدغه‌ها و مسائل شغلی کارکنان مورد استماع قرار گرفت و راهکارهایی برای رفع مشکلات و بهبود شرایط مطرح شد.

علی‌محمدی همچنین با مراجعان حاضر در دادسرا گفت‌وگو کرد و ضمن استماع مستقیم درخواست‌ها و مسائل حقوقی آنان، دستورات لازم را برای رسیدگی سریع‌تر و پیگیری مشکلات مطرح‌شده صادر کرد.

برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌های دادسرای خرم‌آباد

رئیس‌کل دادگستری لرستان در ادامه این بازدید با تأکید بر ضرورت بهبود شرایط فیزیکی و امکانات دادسرای خرم‌آباد، از برنامه‌ریزی جامع برای توسعه و بهسازی زیرساخت‌های این مجموعه خبر داد.

وی تصریح کرد: تسهیل دسترسی مردم به عدالت و تکریم ارباب‌رجوع، در گرو ایجاد فضای مناسب و بهره‌مندی از تجهیزات به‌روز است و در همین راستا، برنامه‌ریزی‌های لازم برای بهسازی و توسعه فضاهای اداری دادسرا انجام شده است.

دستور تشکیل دو شعبه شورای حل اختلاف در دادسرای خرم‌آباد

علی‌محمدی در پایان این بازدید، با اشاره به سیاست‌های کلان قوه قضاییه در زمینه گسترش فرهنگ صلح و سازش، دستور تشکیل دو شعبه جدید شورای حل اختلاف در دادسرای عمومی و انقلاب خرم‌آباد را صادر کرد.

وی هدف از این اقدام را کاهش ورودی پرونده‌ها به شعب دادیاری و بازپرسی و فراهم کردن زمینه حل‌وفصل دعاوی از طریق سازش عنوان کرد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان اظهار داشت: استقرار شعب شورای حل اختلاف در مجموعه دادسرا، فرصتی مغتنم برای تبدیل اختلافات و نزاع‌ها به مصالحه و سازش و کاهش ورود پرونده‌ها به فرآیندهای قضایی خواهد بود.