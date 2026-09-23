به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس تهران از تغییر زمانبندی جلسه معاملاتی برخی صندوقهای سرمایهگذاری در بازار صندوقهای قابل معامله از روز شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵ خبر داد.
بر اساس اطلاعیه بورس تهران، زمانبندی معاملات صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، املاک و مستغلات، زمین و ساختمان، پروژه و صندوق در صندوق از این تاریخ تغییر خواهد کرد.
مرحله پیشگشایش صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت از ساعت ۸:۲۵ آغاز و تا ساعت ۸:۳۰ ادامه خواهد داشت و گشایش این صندوقها ساعت ۸:۳۰ انجام میشود. حراج پیوسته این صندوقها نیز از ساعت ۸:۳۰ آغاز شده و تا ساعت ۱۸ ادامه خواهد داشت.
همچنین برای سایر صندوقهای مشمول این تغییر، مرحله پیشگشایش از ساعت ۸:۴۵ تا ۹ خواهد بود، گشایش در ساعت ۹ انجام میشود و معاملات در مرحله حراج پیوسته تا ساعت ۱۸ ادامه خواهد داشت.
بورس تهران اعلام کرده است زمانبندی جلسه معاملاتی سایر صندوقهای سرمایهگذاری، از جمله صندوقهای سهامی و مختلط، مطابق روال قبل و بدون تغییر خواهد بود.
اهداف بورس تهران از تغییر زمان جلسه معاملاتی برخی ETFها
مهدی زمانی معاون عملیات بازار بورس تهران در این باره گفت: تغییر زمانبندی جلسه معاملاتی برخی صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله با هدف افزایش انعطافپذیری و بهبود دسترسی فعالان بازار به معاملات این گروه از صندوقها انجام میشود.
زمانی توضیح داد: بر اساس مصوبه هیئتمدیره بورس تهران و همسو با اجرای ماده ٢ آییننامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، زمانبندی جلسه معاملاتی برخی صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله (ETF) از روز ۱۸ مهر تغییر میکند.
او گفت: به موجب این تغییر، ساعت پایان جلسه معاملاتی صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، املاک و مستغلات، زمین و ساختمان، پروژه و صندوق در صندوق که پیش از این ساعت ۱۵ بود، از ۱۸ مهر به ساعت ۱۸ افزایش خواهد یافت.
زمانی تاکید کرد: این تغییر با هدف افزایش انعطافپذیری و بهبود دسترسی فعالان بازار به معاملات این گروه از صندوقها انجام میشود.
او توضیح داد: فراهم کردن فرصت زمانی بیشتر برای انجام معاملات، میتواند به تسهیل نقدشوندگی و مدیریت بهتر جریان نقدینگی کمک کند.
به گفته معاون عملیات بازار بورس تهران، سایر زمانبندیهای مربوط به مراحل پیشگشایش، گشایش و حراج پیوسته این صندوقها نیز مطابق جدول زمانبندی اعلامشده در اطلاعیه بورس تهران خواهد بود.
زمانی در عین حال تاکید کرد: ساعات پایانی انواع صندوقهای سهامی کماکان تا ساعت ۱۲:۳۰ خواهد بود.
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