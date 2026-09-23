تأکید بر تأمین سوخت جایگزین واحدهای مرغداری لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مرادی ظهر امروز چهارشنبه در جریان بازدید از ز یک کارگاه تولید جت‌هیترهای ویژه واحدهای مرغداری کوهدشت با اشاره به اهمیت تأمین پایدار انرژی در صنعت طیور اظهار کرد: استمرار تولید در واحدهای مرغداری به حفظ شرایط مناسب محیطی از جمله دما و تهویه وابسته است و هرگونه اختلال در تأمین سوخت می‌تواند روند تولید و عملکرد گله را تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: بهره‌گیری از تجهیزات گرمایشی مناسب از جمله جت‌هیتر، در کنار پیش‌بینی سوخت جایگزین، می‌تواند نقش مهمی در کاهش ریسک تولید، مدیریت شرایط اضطراری و حفظ پایداری فعالیت واحدهای مرغداری داشته باشد.

آماده‌سازی واحدهای مرغداری پیش از آغاز شرایط سخت

سامان سیف، مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی لرستان نیز با اشاره به آغاز فصل سرد بر ضرورت آماده‌سازی به‌موقع سیستم‌های گرمایشی و تأمین سوخت مورد نیاز واحدهای مرغداری تأکید کرد.

وی گفت: واحدهای تولیدی باید پیش از بروز شرایط سخت، نسبت به آماده‌سازی تجهیزات و پیش‌بینی منابع انرژی جایگزین اقدام کنند تا در صورت بروز اختلال در تأمین سوخت، روند تولید با مشکل مواجه نشود.

جت‌هیتر؛ تجهیزی کاربردی برای تأمین گرمای سالن‌های پرورش طیور

سیف جت‌هیتر را از تجهیزات کاربردی در تأمین گرمای سالن‌های پرورش طیور دانست و افزود: انتخاب ظرفیت مناسب، سرویس و آماده‌به‌کاری تجهیزات و رعایت اصول تهویه و ایمنی، از الزامات استفاده مؤثر از این تجهیزات است.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی لرستان تأکید کرد: آماده‌سازی تجهیزات گرمایشی و پیش‌بینی سوخت مورد نیاز باید پیش از ورود به شرایط سرد سال انجام شود تا واحدهای تولیدی آمادگی لازم برای تداوم فعالیت خود را داشته باشند.