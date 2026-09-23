تمدید مهلت پرداخت مالیات مشاغل خودرویی تا ۳۰ آبان

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامهای اعلام کرده است که مهلت اجرای دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۵ صاحبان مشاغل خودرویی تمدید شده است.
در این بخشنامه آمده است: پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۵/۵۰۴ مورخ ۱۴۰۵/۵/۲۶ درخصوص «تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۵ صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱»، به موجب مصوبه مراجع قانونی در راستای تسهیل امور مودیان، مهلت یادشده در بند (۹) دستورالعمل فوقالذکر تا تاریخ ۱۴۰۵/۸/۳۰ تمدید میگردد.
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