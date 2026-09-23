تأکیدامام جمعه اصفهان برضرورت خودسازی طلاب؛طلبگی مسیر تعالی دائمی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد، بعدازظهر چهارشنبه در دوره میثاق طلبگی که با حضور طلاب جدیدالورود و مدیران مدارس علمیه استان اصفهان برگزار شد، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه معصومه (س) و گرامیداشت یاد و خاطره مرجع عالی‌قدر آیت‌الله شبیری زنجانی (ره)، جایگاه و اهمیت تحصیل در حوزه‌های علمیه را تشریح کرد.

مدیر حوزه علمیه استان اصفهان در ابتدای سخنان خود، طلبگی را توفیقی بزرگ از سوی خداوند دانست و اظهار کرد: برخلاف برخی تصورات، طلبگی مسیری برخاسته از تعالیم قرآن کریم است. خداوند از میان هر گروه، افرادی را برای فراگیری عمیق معارف دین برمی‌گزیند تا پس از کسب دانش، آن را به دیگران آموزش دهند.

وی با بیان اینکه وظیفه طلاب، یادگیری علوم دینی و تبیین آن برای جامعه است، افزود: بر اساس روایات، کسانی که علوم اهل‌بیت (ع) را بازگو می‌کنند، در حقیقت امر ایشان را زنده نگه می‌دارند.

تفاوت تحصیل در حوزه با آموزش‌های آکادمیک

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد، لذت یادگیری» را عامل ماندگاری در مسیر علم دانست و گفت: عدم درک عمیق از زیبایی‌ها و ظرافت‌های علوم دینی، می‌تواند موجب کاهش انگیزه شود. کسانی که شیرینی این مسیر را درک کنند، از آن منصرف نخواهند شد؛ چراکه با هر مرحله رشد علمی، لذت و درک بیشتری از این مسیر به دست می‌آورند.

امام جمعه اصفهان تفاوت اساسی میان تحصیلات آکادمیک و حوزه علمیه را در تداوم رشد دانست و تصریح کرد: برخلاف برخی مقاطع تحصیلی که فرد پس از رسیدن به مدارج معین وارد مسیر شغلی می‌شود، در حوزه علمیه، انسان تا پایان عمر در مسیر رشد و تعالی قرار دارد تا بتواند در رشد جامعه نیز نقش‌آفرین باشد.

اخلاق شاه‌کلید تبلیغ دین است

نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان با تأکید بر ضرورت شکرگزاری و توجه به نعمت‌های الهی، اخلاق و ادب را از الزامات تبلیغ دین برشمرد و خاطرنشان کرد: ایمان امری درونی است، اما رفتار و برخورد مؤدبانه می‌تواند زمینه ورود آموزه‌های دینی به قلب و جان انسان‌ها را فراهم کند. طلاب باید با رفتار شایسته خود، ارزش‌های دینی، خانوادگی و اجتماعی را در جامعه به نمایش بگذارند.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت انتخاب دوست و همراه در دوران تحصیل اشاره کرد و گفت: با استناد به آیات قرآن کریم، رفاقت می‌تواند عامل مهمی در رشد یا انحراف انسان باشد. طلبه باید هوشیار باشد و از معاشرت با افرادی که او را از ارزش‌های اخلاقی دور می‌کنند، پرهیز کند.

وی در پایان با تأکید بر نقش طلاب در ادامه مسیر پیامبران الهی، اظهار کرد: هدف از تحصیل، تربیت فردی است که بتواند در جهت رشد تمدن اسلامی و اخلاق‌مداری نقش‌آفرین باشد. از این رو، «خودسازی» پیش از «دیگرسازی» ضروری است و طلاب باید از نظر اخلاقی و عملی به الگویی تبدیل شوند که بتوانند بر جامعه اثرگذار باشند.