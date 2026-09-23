افزایش بیش از ۴ برابری سطح زیر کشت آفتابگردان در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در بازدید از مزارع آفتابگردان شهرستان دورود، اظهار داشت: در سال جاری ۲۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان لرستان به کشت محصول آفتابگردان اختصاص یافته که بخش عمده این سطح، معادل ۱۶۰ هکتار، در شهرستان دورود قرار دارد.

وی افزود: توسعه کشت آفتابگردان در استان در راستای اصلاح الگوی کشت و استفاده مناسب از ظرفیت‌های مناطق مختلف انجام شده است و افزایش سطح زیر کشت این محصول، بیانگر توجه بیشتر به محصولات متناسب با شرایط اقلیمی استان است.

رشد بیش از چهار برابری کشت آفتابگردان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با مقایسه سطح زیر کشت آفتابگردان در سال جاری و سال گذشته تصریح کرد: سطح زیر کشت این محصول در استان طی سال گذشته ۴۵ هکتار بوده است که با رسیدن این میزان به ۲۱۰ هکتار در سال جاری، رشد قابل‌توجهی در سطح کشت آفتابگردان رقم خورده است.

صیادی ادامه داد: افزایش سطح زیر کشت این محصول در کنار سایر اقدامات مربوط به اصلاح الگوی کشت، با هدف بهره‌گیری بهتر از ظرفیت اراضی و کاهش ریسک تولید در بخش کشاورزی دنبال می‌شود.

آفتابگردان؛ محصولی برای اصلاح الگوی کشت

وی با اشاره به استراتژی سازمان جهاد کشاورزی لرستان برای اصلاح الگوی کشت بیان کرد: توسعه کشت آفتابگردان با هدف تنوع‌بخشی به الگوی کشت، استفاده بهینه از اراضی کم‌بازده، افزایش درآمد کشاورزان و بهره‌گیری از گیاهان مقاوم به خشکی در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: با توجه به شرایط اقلیمی استان و مقاومت نسبی آفتابگردان به کم‌آبی، برنامه‌ریزی‌های لازم برای توسعه کنترل‌شده این کشت در مناطق مستعد لرستان در حال انجام است.

تأکید بر کاهش ریسک تولید با تنوع محصولات

صیادی با تأکید بر اهمیت تنوع محصولی در بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: کشاورزان باید با هدف ارتقای بهره‌وری و کاهش ریسک تولید، موضوع تنوع‌بخشی به محصولات کشاورزی را در برنامه‌ریزی‌های زراعی خود مورد توجه قرار دهند.

وی تصریح کرد: تنوع‌بخشی به الگوی کشت می‌تواند زمینه استفاده مناسب‌تر از ظرفیت‌های اراضی و شرایط اقلیمی مناطق مختلف را فراهم کند و در کنار آن، فرصت‌های بیشتری برای افزایش درآمد و پایداری فعالیت کشاورزان ایجاد کند.

حمایت فنی جهاد کشاورزی از توسعه هدفمند کشت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در پایان اعلام کرد: این سازمان آمادگی دارد حمایت‌های فنی لازم را برای استمرار و توسعه هدفمند کشت آفتابگردان و دیگر محصولات متناسب با شرایط مناطق مختلف استان فراهم کند.

صیادی تأکید کرد: توسعه این نوع کشت باید متناسب با ظرفیت مناطق مستعد و در چارچوب برنامه‌ریزی‌های مربوط به اصلاح الگوی کشت انجام شود تا ضمن افزایش بهره‌وری، استفاده از منابع موجود نیز به شکل بهینه‌تری صورت گیرد.