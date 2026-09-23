لاپید: اسرائیل با بحران جدی دیپلماتیک مواجه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، یائیر لاپید، رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه اعلام کرد این رژیم در پی افزایش انتقادهای بینالمللی از تشدید خشونتهای اشغالگران در کرانه باختری اشغالی، با «بحران جدی دیپلماتیک» مواجه شده است.
لاپید در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به اظهارات امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه درباره وضعیت کرانه باختری اشغالی، این اظهارات را مطرح کرد.
مکرون روز سهشنبه در سخنرانی خود در آغاز هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، از تشدید خشونتهای اشغالگران اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی انتقاد کرد.
او گفت اقدامات اشغالگران «مردم فلسطین را از حق مشروع خود برای زندگی محروم میکند».
رئیسجمهور فرانسه همچنین گفت تلاشها برای برقراری صلح در نوار غزه «نتوانسته است هیچ گذرگاه بشردوستانهای باز کند» و وضعیت موجود را «مایه شرمساری همگان» توصیف کرد.
لاپید در انتقاد از بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی گفت: «وظیفه نخستوزیر انتشار مطلب در شبکههای اجتماعی نیست، بلکه تغییر واقعیت است.»
او افزود: ما درگیر یک بحران جدی دیپلماتیک هستیم که همین حالا امنیت اسرائیل را تهدید میکند. آنچه تاکنون انجام شده شکست خورده است و این واقعیتی است که نمیتوان آن را انکار کرد.
لاپید ادامه داد: در نهایت چه چیزی به دست آوردیم؟ فقط تبلیغات انتخاباتی بیشتر.
انتخابات سراسری رژیم صهیونیستی قرار است ۲۷ اکتبر برگزار شود. نظرسنجیها نشان میدهد ائتلاف مخالفان از ائتلاف نتانیاهو پیش است، اما هیچیک از دو طرف تاکنون نتوانستهاند شمار کرسیهای لازم برای تشکیل کابینه را به دست آورند.
نتانیاهو از دسامبر ۲۰۲۲ ریاست کابینه کنونی رژیم صهیونیستی را بر عهده دارد. او با اتهامات فساد مواجه است و دیوان کیفری بینالمللی نیز در ارتباط با اتهامات مربوط به ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در نوار غزه، حکم بازداشت وی را صادر کرده است.
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