به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم اعلام کردند محمد ابوالوان، فردی که به ادعای آنها مسئول بخش مالی حماس بوده، در حمله اسرائیل به خان‌یونس به شهادت رسیده است.

این حمله در حالی انجام شده که از اکتبر ۲۰۲۵ آتش‌بس برقرار است و چارچوب توافق آتش‌بس بر پایان عملیات نظامی تأکید دارد.

نتانیاهو و کاتس در بیانیه‌ای مشترک که در حساب نخست‌وزیر اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، ارتش اسرائیل و سازمان اطلاعات داخلی این رژیم را به دلیل آنچه «عملیاتی دقیق» خواندند، مورد تقدیر قرار دادند.

پیش‌تر، با استناد به اطلاعات مجتمع پزشکی ناصر گزارش شده بود که دست‌کم دو نفر در حمله هوایی اسرائیل به یک خودرو در منطقه المواصی، در غرب خان‌یونس، شهید شده‌اند. هنوز مشخص نیست این حمله همان حمله‌ای بوده که نتانیاهو به آن اشاره کرده است یا خیر. همچنین یک فلسطینی در شمال خان‌یونس بر اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی زخمی شده است.

در بخش دیگری از نوار غزه نیز یک نفر در حمله پهپادی به اردوگاه آوارگان در شمال‌شرق شهر غزه شهید شد. بیمارستان شهدای الاقصی همچنین از شهادت یک زن پس از تیراندازی نیروهای اسرائیلی در اردوگاه آوارگان بریج خبر داد.