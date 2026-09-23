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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۴

ادعای نتانیاهو درباره ترور مسئول امور مالی حماس در خان‌یونس

ادعای نتانیاهو درباره ترور مسئول امور مالی حماس در خان‌یونس

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد یک مقام مالی حماس در حمله هوایی این رژیم به خان‌یونس به شهادت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم اعلام کردند محمد ابوالوان، فردی که به ادعای آنها مسئول بخش مالی حماس بوده، در حمله اسرائیل به خان‌یونس به شهادت رسیده است.

این حمله در حالی انجام شده که از اکتبر ۲۰۲۵ آتش‌بس برقرار است و چارچوب توافق آتش‌بس بر پایان عملیات نظامی تأکید دارد.

نتانیاهو و کاتس در بیانیه‌ای مشترک که در حساب نخست‌وزیر اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، ارتش اسرائیل و سازمان اطلاعات داخلی این رژیم را به دلیل آنچه «عملیاتی دقیق» خواندند، مورد تقدیر قرار دادند.

پیش‌تر، با استناد به اطلاعات مجتمع پزشکی ناصر گزارش شده بود که دست‌کم دو نفر در حمله هوایی اسرائیل به یک خودرو در منطقه المواصی، در غرب خان‌یونس، شهید شده‌اند. هنوز مشخص نیست این حمله همان حمله‌ای بوده که نتانیاهو به آن اشاره کرده است یا خیر. همچنین یک فلسطینی در شمال خان‌یونس بر اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی زخمی شده است.

در بخش دیگری از نوار غزه نیز یک نفر در حمله پهپادی به اردوگاه آوارگان در شمال‌شرق شهر غزه شهید شد. بیمارستان شهدای الاقصی همچنین از شهادت یک زن پس از تیراندازی نیروهای اسرائیلی در اردوگاه آوارگان بریج خبر داد.

کد مطلب 6956417

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    نظرات

    • اکبر فیجانی IR ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
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      رژیم صهیونیستی مصمم است با ادامه ترور فرماندهان مقاومت، تخریب منازل فلسطینیان و توسعه شهرک سازی در کرانه باختری همه یا اکثر فلسطینیان را شهید یا اخراج کند و با تصرف تمام سرزمین آنان، به اشغال سایر نقاط غرب آسیا بپردازد و رویای دیرینه اسرائیل بزرگ را به واقعیت تبدیل کند.

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