به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا در هشتادو یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت: بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر (رژیم) اسرائیل همچنان به ارتکاب کشتار جمعی در غزه ادامه می‌دهد.

سانچز افزود: آمده‌ام تا از اصول و آرمان‌هایی دفاع کنم که الهام‌بخش تأسیس این سازمان بوده‌اند.

وی گفت: اصول و آرمان‌های سازمان ملل از سوی دولت‌های مختلفی که در اینجا حضور دارند، نادیده گرفته می‌شوند یا تلاش می‌شود این اصول تضعیف شوند.

نخست‌وزیر اسپانیا ادامه داد: صلح، پایداری و فرصت‌های برابر از سوی جریان‌های سیاسی و دولت‌هایی که می‌خواهند ما را به گذشته‌ای تاریک بازگردانند، مورد حمله قرار گرفته‌اند.

سانچز همچنین بر ضرورت اصلاح شورای امنیت سازمان ملل تأکید کرد.

وی گفت: دولت‌ها و جریان‌های سیاسی وجود دارند که سازمان ملل و نهادهای چندجانبه را بی‌فایده می دانند.

نخست‌وزیر اسپانیا افزود: موضع این جریان‌ها با مسیر تاریخ در تضاد است و بر سه پایه نادرست یعنی خودخواهی، نادانی و بی‌رحمی استوار است.

سانچز در پایان گفت: شاهد بوده‌ام که این نیروها جنگ‌های غیرقانونی را آغاز کرده و دست به کشتار غیرنظامیان بی‌گناه زده‌اند.