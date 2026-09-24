به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا در هشتادو یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت: بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر (رژیم) اسرائیل همچنان به ارتکاب کشتار جمعی در غزه ادامه میدهد.
سانچز افزود: آمدهام تا از اصول و آرمانهایی دفاع کنم که الهامبخش تأسیس این سازمان بودهاند.
وی گفت: اصول و آرمانهای سازمان ملل از سوی دولتهای مختلفی که در اینجا حضور دارند، نادیده گرفته میشوند یا تلاش میشود این اصول تضعیف شوند.
نخستوزیر اسپانیا ادامه داد: صلح، پایداری و فرصتهای برابر از سوی جریانهای سیاسی و دولتهایی که میخواهند ما را به گذشتهای تاریک بازگردانند، مورد حمله قرار گرفتهاند.
سانچز همچنین بر ضرورت اصلاح شورای امنیت سازمان ملل تأکید کرد.
وی گفت: دولتها و جریانهای سیاسی وجود دارند که سازمان ملل و نهادهای چندجانبه را بیفایده می دانند.
نخستوزیر اسپانیا افزود: موضع این جریانها با مسیر تاریخ در تضاد است و بر سه پایه نادرست یعنی خودخواهی، نادانی و بیرحمی استوار است.
سانچز در پایان گفت: شاهد بودهام که این نیروها جنگهای غیرقانونی را آغاز کرده و دست به کشتار غیرنظامیان بیگناه زدهاند.
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