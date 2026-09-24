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۲ مهر ۱۴۰۵، ۴:۳۲

در هشتادو یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل؛

نخست وزیر اسپانیا: نتانیاهو به کشتار جمعی در غزه ادامه می‌دهد

نخست وزیر اسپانیا: نتانیاهو به کشتار جمعی در غزه ادامه می‌دهد

نخست وزیر اسپانیا در سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضمن انتقاد از سیاست‌های برخی دولت‌ها، گفت: نخست وزیر (رژیم) اسرائیل همچنان به ارتکاب «کشتار جمعی» در غزه ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا در هشتادو یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت: بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر (رژیم) اسرائیل همچنان به ارتکاب کشتار جمعی در غزه ادامه می‌دهد.

سانچز افزود: آمده‌ام تا از اصول و آرمان‌هایی دفاع کنم که الهام‌بخش تأسیس این سازمان بوده‌اند.

وی گفت: اصول و آرمان‌های سازمان ملل از سوی دولت‌های مختلفی که در اینجا حضور دارند، نادیده گرفته می‌شوند یا تلاش می‌شود این اصول تضعیف شوند.

نخست‌وزیر اسپانیا ادامه داد: صلح، پایداری و فرصت‌های برابر از سوی جریان‌های سیاسی و دولت‌هایی که می‌خواهند ما را به گذشته‌ای تاریک بازگردانند، مورد حمله قرار گرفته‌اند.

سانچز همچنین بر ضرورت اصلاح شورای امنیت سازمان ملل تأکید کرد.

وی گفت: دولت‌ها و جریان‌های سیاسی وجود دارند که سازمان ملل و نهادهای چندجانبه را بی‌فایده می دانند.

نخست‌وزیر اسپانیا افزود: موضع این جریان‌ها با مسیر تاریخ در تضاد است و بر سه پایه نادرست یعنی خودخواهی، نادانی و بی‌رحمی استوار است.

سانچز در پایان گفت: شاهد بوده‌ام که این نیروها جنگ‌های غیرقانونی را آغاز کرده و دست به کشتار غیرنظامیان بی‌گناه زده‌اند.

کد مطلب 6957064

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