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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۹

طلای ناگویا بر گردن دومین کاراته‌کای قم

طلای ناگویا بر گردن دومین کاراته‌کای قم

قم- کاراته‌کای قمی تیم ملی ایران با پیروزی برابر نماینده عربستان در فینال بازی‌های آسیایی ناگویا، مدال طلا را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود نعمتی، کاراته‌کای قمی تیم ملی ایران، در دیدار پایانی وزن ۸۴+ کیلوگرم بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ برابر حریف عربستانی به برتری رسید و عنوان قهرمانی را به دست آورد.

این دیدار با نتیجه ۶ بر ۳ به سود نماینده ایران پایان یافت تا مدال طلای این وزن به نعمتی برسد.

نعمتی در جریان فینال ابتدا با نتیجه ۲ بر صفر از حریف خود عقب افتاد، اما با جبران اختلاف امتیاز، نتیجه را تغییر داد و پیروزی را از آن خود کرد.

این دومین مدال طلای ملی پوشان اهل قم در ناگویا هست و پیش از این مرتضی نعمتی نخستین طلای ناگویا را برای کاروان تیم ملی ایران در ناگویا و البته قم بدست آورد.

کد مطلب 6956641

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