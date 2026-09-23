مسکو: اوکراین هفته گذشته حدود ۹ هزار بار به روسیه حمله کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، رودیون میروشنیک سفیر ماموریت‎های ویژه وزارت امور خارجه روسیه در سخنانی اعلام کرد که رژیم کی‌ یف هفته گذشته از جمله در جریان انتخابات دومای دولتی، نزدیک به ۹ هزار بار به روسیه حمله کرد که معادل ۱۲۷۰ حمله در روز بود.

سفیر ماموریت‎های ویژه وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص گفت: در این هفته، ما بار دیگر به اوج مشخصی رسیدیم؛ یعنی نزدیک به ۹ هزار مورد حمله. این رقم تقریباً معادل ۱۲۵۰ تا ۱۲۷۰ حمله در روز است.

این دیپلمات تأکید کرد که طرف اوکراینی با هدف قرار دادن زیرساخت‌ های غیرنظامی، قصد داشت از طریق ابزارهای نظامی مانع از برگزاری انتخابات شود.

به گفته او، افزایش تعداد حملات از ماه مه مشاهده شده و در ماه اوت به اوج خود رسید.

میروشنیک در پایان گفت: وسعت این ماجرا نشان می‌دهد که اقدامی برنامه‌ریزی‌شده بوده است. کی‌یف با حمایت یا چراغ سبز حامیان غربی خود، اقداماتی از جمله تدابیر نظامی را برای جلوگیری از حضور مردم پای صندوق‌های رأی به کار بست.