به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «وال‌استریت ژورنال»، ادگارز رینکِویچس رئیس جمهوری لتونی در اظهاراتی گفت که درگیری اوکراین که از سال ۲۰۲۲ آغاز شده، ارتش روسیه را ضعیف‌تر نکرده، بلکه آن را قدرتمندتر کرده است.

وی افزود: ارتش روسیه اکنون از تجربه انجام عملیات نظامی برخوردار و انعطاف‌پذیری بالا و توانایی سازگاری با درگیری‌های مدرن را نشان داده است.

جنگ اوکراین، روابط روسیه و کشورهای اروپایی را تیره کرده است. مسکو، بروکسل و دیگر پایتخت های اروپایی را به کارشکنی در مذاکرات صلح متهم کرده است.

اوکراین در سال ۲۰۲۲ در دفاع از روس تباران شرق اوکراین و همچنین در پاسخ به گسترش سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) به سمت مرزهای این کشور، یک عملیات ویژه نظامی آغاز کرد که تاکنون ادامه دارد.