  1. استانها
  2. سمنان
۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۴

یوزپلنگ مادر همراه دو توله در پارک ملی توران شاهرود مشاهده شد

یوزپلنگ مادر همراه دو توله در پارک ملی توران شاهرود مشاهده شد

شاهرود- مدیر کل محیط زیست استان سمنان از مشاهده یوزپلنگ مادر همراه دو توله در منطقه عباس آباد پارک ملی توران شاهرود خبر داد و گفت: جنسیت دو توله مشخص نیست.

سعید یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به مشاهده یک یوزپلنگ مادر به همراه دو توله در منطقه عباس‌آباد پارک ملی توران شاهرود اظهار کرد: این مشاهده توسط محیط‌بانان و در جریان پایش‌های مستمر منطقه ثبت شده است.

وی افزود: هر دو توله یوزپلنگ در کنار مادر مشاهده شده‌اند و با توجه به شرایط فیلم برداری جنسیت توله‌ها در حال حاضر مشخص نیست.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با تأکید بر اهمیت تداوم پایش زیستگاه‌های یوزپلنگ آسیایی، خاطرنشان کرد: حفاظت از زیستگاه و تأمین امنیت حیات وحش منطقه از اولویت‌های محیط زیست استان است.

یوسف پور تاکید کرد: پارک ملی توران شاهرود یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های یوزپلنگ آسیایی در کشور به شمار می‌رود و پایش مستمر جمعیت این گونه در معرض خطر، در این منطقه انجام می‌شود.

کد مطلب 6956675

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها