یوزپلنگ مادر همراه دو توله در پارک ملی توران شاهرود مشاهده شد

سعید یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به مشاهده یک یوزپلنگ مادر به همراه دو توله در منطقه عباس‌آباد پارک ملی توران شاهرود اظهار کرد: این مشاهده توسط محیط‌بانان و در جریان پایش‌های مستمر منطقه ثبت شده است.

وی افزود: هر دو توله یوزپلنگ در کنار مادر مشاهده شده‌اند و با توجه به شرایط فیلم برداری جنسیت توله‌ها در حال حاضر مشخص نیست.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با تأکید بر اهمیت تداوم پایش زیستگاه‌های یوزپلنگ آسیایی، خاطرنشان کرد: حفاظت از زیستگاه و تأمین امنیت حیات وحش منطقه از اولویت‌های محیط زیست استان است.

یوسف پور تاکید کرد: پارک ملی توران شاهرود یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های یوزپلنگ آسیایی در کشور به شمار می‌رود و پایش مستمر جمعیت این گونه در معرض خطر، در این منطقه انجام می‌شود.