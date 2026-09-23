امام جمعه بوشهر: تربیت قرآنی راه صیانت از نسل جوان در برابر دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری عصر چهارشنبه در محفل قرآنی روستای باغک جنوبی، با تسلیت سالروز رحلت حضرت فاطمه معصومه(س) اظهار کرد: خداوند متعال برای تأمین نیازهای بشر و هدایت انسان به سوی نجات و رستگاری، کتابهای آسمانی را بهواسطه پیامبران نازل کرده و قرآن کریم آخرین و کاملترین کتاب آسمانی است.
وی با بیان اینکه قرآن اساس دین و مسیر هدایت انسان است، افزود: پیامبر اکرم(ص) و اهلبیت عصمت و طهارت(ع) مبلغان، مفسران و مجریان معارف قرآن هستند و اگر انسان در فضای قرآن قرار نگیرد، ارتباط او با خداوند و مسیر هدایت و رستگاری دچار گسست خواهد شد.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با تأکید بر ضرورت نهادینهسازی فرهنگ قرآنی در همه ابعاد زندگی اجتماعی تصریح کرد: جامعه ما باید جامعهای قرآنی، خانههای ما خانههایی قرآنی و ادارات، نیروهای مسلح، دولت و قوای مقننه و قضائیه نیز باید در مسیر قرآن حرکت کنند.
بوشهر، نخستین پایتخت قرآنی ایران
صفایی بوشهری با تقدیر از گروههای جهادی، فعالان قرآنی و برگزارکنندگان محافل قرآنی استان اظهار کرد: از همه کسانی که با همت بلند در برگزاری محافل قرآنی تلاش میکنند و منشأ آثار و برکات فراوان هستند، صمیمانه قدردانی میکنم.
وی با اشاره به نقش سازمان تبلیغات اسلامی، شورای هماهنگی فعالیتهای قرآنی استان، ائمه جمعه، فرمانداران و فعالان ترویج سبک زندگی قرآنی افزود: اقدامات انجامشده در استان بوشهر در حوزه قرآن، فعالیتی بزرگ و ارزشمند است که باید با قدرت و جدیت ادامه یابد.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با اشاره به سابقه برنامهریزی برای توسعه فعالیتهای قرآنی در استان بیان کرد: از سال ۱۳۹۲ بر تدوین سند پیشرفت قرآنی استان تأکید کردم و متخصصان این سند را تنظیم کردند؛ همچنین در همان مقطع، موضوع تبدیل شدن بوشهر به پایتخت قرآنی ایران را مطرح و تصویب کردم.
وی ادامه داد: شاید در آن زمان برای برخی این پرسش مطرح بود که چگونه استان بوشهر میتواند به پایتخت قرآنی ایران تبدیل شود، اما امروز بوشهر بهعنوان نخستین پایتخت قرآنی ایران شناخته میشود و این جایگاه حاصل ظرفیتهای قرآنی، سابقه تاریخی و تلاش فعالان این عرصه است.
صفایی بوشهری با اشاره به موفقیتهای شورای هماهنگی فعالیتهای قرآنی استان در سطح کشور خاطرنشان کرد: این موفقیتها حاصل تلاش افرادی است که دلداده قرآن هستند و برای توسعه فعالیتهای قرآنی در استان اهتمام دارند.
ظرفیتهای قرآنی تنگستان باید تقویت شود
امام جمعه بوشهر با اشاره به ظرفیتهای شهرستان تنگستان در عرصه فعالیتهای قرآنی گفت: این شهرستان از توانمندیهای ارزشمندی در حوزه قرآن برخوردار است و چهرههای برجسته قرآنی در سطح ملی و حتی جهان تشیع از این منطقه برخاستهاند که مایه افتخار استان است.
وی با هشدار نسبت به تلاش جریانهای استکباری برای دور کردن نسل جوان از معارف قرآن و عترت اظهار کرد: آمریکا و صهیونیستها به دنبال جدا کردن مردم، بهویژه جوانان، از قرآن هستند؛ از یک سو قرآن را به آتش میکشند و از سوی دیگر تلاش میکنند نسل جدید را از معارف این کتاب آسمانی دور کنند.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با تأکید بر اهمیت تربیت قرآنی کودکان و نوجوانان افزود: امیرالمؤمنین(ع) بر انس دادن فرزندان با قرآن تأکید کردهاند و بر همین اساس باید کودکان و نوجوانان را با حفظ و قرائت قرآن و حضور در محافل قرآنی پرورش دهیم تا در مسیر صحیح و سالم زندگی قرار گیرند.
صفایی بوشهری خاطرنشان کرد: فاصله گرفتن نسل جوان از قرآن و عترت میتواند آینده جامعه را با مخاطرات جدی مواجه کند و از آنجا که دشمن برای تأثیرگذاری بر جوانان برنامهریزی کرده است، باید از ظرفیتهای قرآن برای هدایت و صیانت از نسل جدید بهره گرفت.
دعوت از خیران برای توسعه زیرساختهای قرآنی
وی خطاب به مسئولان و فعالان قرآنی شهرستان تنگستان تأکید کرد: تلاش کنید شهرها و روستاهای این منطقه به شهرها و روستاهای قرآنی تبدیل شوند؛ همانگونه که بوشهر توانسته است عنوان نخستین پایتخت قرآنی ایران را کسب کند، تنگستان نیز ظرفیت آن را دارد که در سطح ملی بهعنوان منطقهای قرآنی شناخته شود.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با تأکید بر نقش خیران در توسعه زیرساختهای قرآنی افزود: از خیران درخواست میکنم در این مسیر وارد میدان شوند، چراکه هر میزان سرمایهگذاری و کمک به فعالیتهای قرآنی، زمینهساز تقویت عزت، بزرگی و سلامت فرهنگی جامعه خواهد بود
صفایی بوشهری پیشنهاد کرد: مردم و خیران میتوانند با وقف زمین برای فعالیتهای قرآنی، زمینه تأسیس مؤسسات و مراکز قرآنی را فراهم کنند و با توسعه این زیرساختها، بستر مناسبتری برای تربیت نسل آینده و گسترش فرهنگ قرآن و عترت در جامعه به وجود آورند.
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