آغاز سال تحصیلی با حمایت بیمه معلم از فرهنگیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیمه معلم، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، مراسمی با حمایت بیمه معلم در دبستان بلال حبشی واقع در استان البرز برگزار شد و بستههای کامل لوازمالتحریر و اقلام آموزشی میان دانشآموزان توزیع شد.
این مراسم در چارچوب برنامههای مسئولیت اجتماعی شرکت و با هدف همراهی با دانشآموزان در آغاز سال تحصیلی برگزار شد. نمایندگان بیمه معلم ضمن دیدار با کادر آموزشی و دانشآموزان، فرارسیدن فصل تعلیم و تربیت را تبریک گفتند و بر حمایت این شرکت از آموزش و همراهی با آیندهسازان کشور تأکید کردند.
در این مراسم، حمدالله شعبانپور، رئیس اداره رفاه و پشتیبانی آموزشوپرورش استان البرز، حسین نوفلاح، مدیر آموزشوپرورش ناحیه چهارباغ کرج، حاتم نعمتی، مدیر شعبه کرج بیمه معلم و جمعی از کارکنان این شرکت حضور داشتند.
تأمین بخشی از ملزومات آموزشی دانشآموزان، از جمله اقدامات بیمه معلم در حوزه مسئولیت اجتماعی و حمایت از آموزش است.
این شرکت به عنوان بیمهگر بخشی از جامعه فرهنگیان همیشه در چارچوب برنامههای خود، همراهی با فعالیتهای آموزشی و رفاهی را در دستور کار دارد.
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