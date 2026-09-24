به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در جریان سفر یک‌روزه خود به سیستان و بلوچستان از پروژه راه‌آهن چابهار-زاهدان بازدید کرد؛ پروژه‌ای که با تکمیل آن، بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور به شبکه ریلی سراسری متصل خواهد شد.

این پروژه ۶۳۰ کیلومتر طول مستقیم دارد که با احتساب خطوط فرعی، طول آن به ۷۳۵ کیلومتر می‌رسد و برای جابه‌جایی سالانه ۲.۲ میلیون مسافر و ۷.۷ میلیون تن کالا طراحی شده است.

مشخصات فنی پروژه راه‌آهن چابهار-زاهدان

در مسیر این خط ریلی ۳۹ رشته تونل با مجموع طول ۱۷ کیلومتر، ۲۰۱ دستگاه تقاطع و پل خاص و حدود ۲ هزار دستگاه آبرو پیش‌بینی شده است. همچنین برای اجرای پروژه ۹۰ هزار تن ریل ملی مورد استفاده قرار می‌گیرد و این خط دارای ۳۳ ایستگاه خواهد بود.

حجم عملیات خاک‌برداری پروژه ۷۰ میلیون مترمکعب و حجم بتن‌ریزی آن ۲.۵ میلیون مترمکعب برآورد شده است.

صادق در ادامه سفر خود در آیین افتتاح متمرکز پروژه‌های حوزه شرکت ساخت و راهداری، بهره‌برداری از واحدهای مسکونی محرومان، پروژه‌های هدف بازآفرینی شهری و پروژه‌های بندری نیز حضور خواهد یافت.