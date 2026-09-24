سیراف در آستانه ثبت جهانی؛ پایان ۱۹ سال انتظار با ارزیابی یونسکو

نصرالله ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسیدن پنجم مهرماه، روز جهانی گردشگری، اظهار کرد: همزمان با آغاز هفته گردشگری، برنامههای متنوعی با هدف توسعه گردشگری، افزایش نشاط اجتماعی و رونق این صنعت در استان بوشهر پیشبینی شده است.
وی با اشاره به میزبانی استان بوشهر از یک رویداد مهم ملی در حوزه گردشگری افزود: همایش ملی گردشگری با حضور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، معاونان گردشگری سراسر کشور و جمعی از سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی در استان بوشهر برگزار میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر با بیان اینکه این رویداد در آستانه آغاز فصل اوج گردشگری استان برگزار میشود، تصریح کرد: با توجه به تأثیرپذیریهای گذشته حوزه گردشگری و کاهش سفرها، برگزاری این همایش ملی میتواند زمینهساز رونق دوباره گردشگری، افزایش جذب مسافر و تقویت نشاط اجتماعی در استان باشد.
ابراهیمی با اشاره به برنامههای هفته گردشگری بیان کرد: در این هفته، پروژههای مهم گردشگری در سطح ملی و استانی با حضور برخط وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و از یکی از اماکن تاریخی بوشهر به بهرهبرداری میرسند.
وی همچنین از افتتاح و بازگشایی موزه رئیسعلی دلواری خبر داد و خاطرنشان کرد: این موزه پس از ۱۷ سال، از نظر سناریوی محتوایی، چیدمان، محتوا و اقدامات مرمتی بهروزرسانی شده و با ارتقای استانداردهای موزهای، به یکی از موزههای خوب کشور تبدیل شده است.
ابراهیمی ادامه داد: موزه رئیسعلی دلواری با حضور وزیر میراثفرهنگی افتتاح میشود و همزمان با این مراسم، یادواره شهید رئیسعلی دلواری نیز در همین مکان برگزار خواهد شد که میتواند زمینهساز گشایش مسیرهای جدید برای توسعه گردشگری پایدار استان باشد.
سیراف در مسیر ثبت جهانی پس از ۱۹ سال انتظار
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر با اشاره به روند آمادهسازی بندر تاریخی سیراف برای ثبت جهانی اظهار کرد: پس از ۱۹ سال انتظار، اقدامات گستردهای در حوزه مرمت، حفاظت، نورپردازی، پاکسازی و بهسازی مبلمان شهری و محیطی این بندر تاریخی انجام شده است.
وی افزود: مراحل پایانی آمادهسازی سیراف برای حضور ارزیابان یونسکو در حال انجام است و تلاش میکنیم با تکمیل اقدامات موردنیاز، شرایط لازم برای ارزیابی این بندر تاریخی فراهم شود.
ابراهیمی ابراز امیدواری کرد که با انجام ارزیابیهای فنی و نهایی، در سال ۲۰۲۷ میلادی برابر با سال ۱۴۰۶ شمسی، بندر تاریخی سیراف بهعنوان یکی از بنادر شاخص حاشیه خلیج فارس در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت برسد.
وی تأکید کرد: ثبت جهانی بندر تاریخی سیراف، علاوه بر صیانت از میراث ارزشمند تاریخی و فرهنگی این منطقه، گامی مهم در مسیر تقویت دیپلماسی فرهنگی، معرفی ظرفیتهای تمدنی و گردشگری ایران در عرصه بینالمللی و ارتقای جایگاه استان بوشهر در گردشگری جهانی خواهد بود.
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