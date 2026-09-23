دیدار تعدادی از نمایندگان مجلس با خانواده شهیدان عسگری

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر رنجبرزاده نماینده اسدآباد، محسن فتحی نماینده سنندج و زهرا خدادادی نماینده ملکان در مجلس به نمایندگی از محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و به همراه تعدادی از کارکنان اداره روابط عمومی مجلس ضمن حضور در منزل دختر شهید عسگری، تنها بازمانده خانواده شهید منصور عسگری، مقام والای این دانشمند هسته‌ای و خانواده معزز ایشان را که ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ در نخستین دقایق حمله ناجوانمردانه آمریکایی-صهیونی در زمان جنگ ۱۲ روزه به ایران عزیزمان به شهادت رسیدند، مورد تکریم قرار دادند.



در آغاز این دیدار اکبر رنجبرزاده با ابلاغ سلام و احترام قالیباف خدمت خانواده شهید عسگری گفت: دکتر عسگری دانشمند عزیزمان، عمر شریف و پربرکت خویش را در راه اعتلای دانش، جهاد و عزت ایران اسلامی صرف کردند. از خداوند منان خواستار علو درجات برای ایشان و خانواده معظمشان که همراهشان به شهادت رسیدند هستیم.



نماینده مردم اسدآباد در مجلس افزود: قالیباف همواره بر امر تکریم مقام شهدای عزیز ایرانمان تأکید دارند، امروز نیز بنده و همکارانم از خانه ملت به رسم ادب و قدردانی از مقام والای شهید هسته ای خدمت رسیده‌ایم.



عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خطاب به دختر شهید گفت: عرض تسلیت برای از دست دادن خانواده عزیزتان واژه حقیریست که از بندگان خدا بر می آید. باید گفت ما از خداوند مهربان برای شما دختر عزیزمان طلب صبر، آرامش و سلامتی داریم.



در ادامه محسن فتحی نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی که در این دیدار حضور داشت، ضمن آرزوی صبر و آرامش برای دختر شهید عسگری که در این حمله ناجوانمردانه پدر، مادر، تنها خواهر و خواهرزاده عزیزشان را از دست داده اند، تصریح کرد: خدمت به خانواده شهدا و قدردانی از ایشان برای صبری که دارند، یکی از وظایف انسانی و اخلاقی نمایندگان مردم در مجلس است.



زهرا خدادادی نماینده مردم ملکان در مجلس نیز ضمن عرض ارادت به فرزند شهید گفت: همه ما مدیون شهدا و جانفشانی های ایشان برای حفظ امنیت، آرامش و بقای ایران اسلامی هستیم، شهید عسگری در زمره عاشقان ایران عزیز هستند که نامشان تا همیشه تاریخ به عنوان قهرمانی از قهرمانان علمی کشور می درخشد. از خدای متعال تقاضا داریم درد هجران را با گوهر صبر بر شما آسان گرداند.



فاطمه عسگری، فرزند شهید هسته ای کشورمان نیز در این دیدار ضمن ابراز تشکر از پیام قالیباف و همت وی در پیگیری از وضعیت خانواده شهدا در سخنانی ابراز کرد: پدر، مادر، خواهر و خواهرزاده سه ساله ام؛ بامداد جمعه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۴ در حمله صهیونی-آمریکایی به کشور در منزلشان واقع در مجتمع مسکونی شهید چمران به شهادت رسیدند. شب گذشته آن روز من به همراه همسر و فرزندم در منزل پدر بودیم و بنا بود ظهر جمعه به رسم همه جمعه‌ها در کنار ایشان باشیم.



وی ادامه داد: پس از نماز صبح صدایی مهیب شنیدیم و بلافاصله با شماره پدر، مادر، خواهرم تماس گرفتم؛ همه تماس ها بی پاسخ ماند. با انبوهی ترس به سراغ اخبار شبکه‌های اجتماعی رفتم و متاسفانه با تصویر خانه ویران شده پدری مواجه شدم.



وی ادامه داد: تنها فعلی که در آن لحظات برایم ممکن می نمود، ذکر صلوات و طلب صبر از خداوند بود. پس از حضور در ویرانه خانه پدر برای شناسایی عزیزانمان اقدام کردیم که با تأثر و افسوس هیچ یک از آنها قابل شناسایی نبودند. تنها پیراهن زهرای سه ساله بود که ما را به یافتن پیکر او امیدوار کرد.



فاطمه عسگری که فرزند بزرگ دکتر منصور عسگری است؛ با چهره‌ای که غم بر آن سیطره کامل داشت، افزود: مرضیه (خواهرم) پزشک فوق تخصص کودکان، عضو هیئت علمی بیمارستان بهرامی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، دو سال از من کوچکتر بود، شب قبل از حمله تروریستی به همراه فرزندش در خانه پدرم ماند و بنا بود جمعه، همسرش و من و خانواده ام به خانه پدر برویم، ما رفتیم ولی آنها پیش از ما برای همیشه از دنیا رفته بودند.



وی ادامه داد: پدرم پس از دریافت کارشناسی ارشد فیزیک هسته‌ای از دانشگاه شیراز، به عضویت هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع) درآمد. وی با شهیدان «مسعود علی‌محمدی»، «فریدون عباسی» و «محسن فخری‌زاده» همکاری نزدیک و مهمی داشت؛ به‌طوری‌که این همکاری‌ها منجر به تاسیس سازمان «سپند» شد. طبق گفته همکاران پدرم، این نام را ایشان برای سازمان انتخاب کرد. پس از شهادت آقای علی‌محمدی، پدرم همکاری علمی خود را با شهید فخری‌زاده و شهید عباسی ادامه داد؛ در حالی‌که تمام فعالیت‌های علمی‌شان صلح‌آمیز و قانونی بود.

در ادامه این دیدار پیام محمدباقر قالیباف خطاب به فرزند شهید عسگری از سوی عزیزالله رضایی، مدیر روابط عمومی مجلس شورای اسلامی قرائت شد.