سهیل موسوی طلسم طلا را شکست؛ پایان کار ووشو با یک طلا و سه نقره

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، آخرین عضو تیم ملی ووشو در پیکار نهایی وزن ۷۵- کیلوگرم حریف خود را شکست داد تا تنها مدال طلای ایران در این رشته را به خود اختصاص دهد.

سهیل موسوی در پیکار با «عبدالرشید عبدالله‌یف»از قزاقستان همانند مسابقات قبلی پر قدرت ظاهر شد و با کسب پیروزی به نشان طلا دست یافت.

موسوی با پیروزی برابر «بالیان» از هند، «جی چئول» از کره جنوبی و «تورگان بایف» از ازبکستان به دیدار فینال راه پیدا کرده بود.

بدین ترتیب تیم ملی ووشو در این دوره از بازیها با تنها طلای سهیل موسوی و سه مدال نقره سوگند سینکایی، شجاع پناهی و عرفان محرمی به کار خود پایان داد.

مدال طلا سهیل موسوی ششمین مدال طلا و چهاردهمین مدال کاروان ایران است.

مدال آوران ایران در این دوره بازی های آسیایی به این شرح هستند:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن