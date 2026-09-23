به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از دانشجویان دانشگاههای تهران بزرگ در جریان برنامه «راهیان مقاومت خلیج فارس» با حضور در محل اصابت و عروج شهدای مدرسه میناب، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای این حادثه، یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند.
این حضور با هدف گرامیداشت یاد و نام شهدای مدرسه میناب و تجدید میثاق دانشجویان با آرمانهای شهدا انجام شد.
دانشجویان حاضر در این برنامه با حضور در محل حادثه، ضمن ادای احترام به شهدای دانشآموز و گرامیداشت یاد و خاطره آنان، بر اهمیت زنده نگه داشتن یاد شهدا و انتقال این فرهنگ به نسلهای آینده تأکید کردند.
برنامه «راهیان مقاومت خلیج فارس» با حضور جمعی از دانشجویان دانشگاههای تهران بزرگ برگزار میشود و در جریان آن، شرکتکنندگان از مناطق و نقاط مرتبط با حوادث و رویدادهای اخیر بازدید کرده و با روایتهای میدانی و تاریخی این مناطق آشنا میشوند.
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