به گزارش خبرنگار مهر، وحید براتیزاده ظهر شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش خمین اظهار کرد: با وجود خسارتهای گسترده به فضاهای آموزشی و تخریب کامل سه مدرسه در جریان جنگ تحمیلی سوم، تمامی مدارس این شهرستان از ابتدای مهرماه فعالیت خود را آغاز کردند و هیچ مدرسه دوشیفتی در خمین وجود ندارد.
وی افزود: با وجود آنکه مدارس و فضاهای آموزشی خمین بیشترین خسارت را در این حملات متحمل شدند، برنامهریزیهای لازم برای بازگشایی مدارس انجام و فعالیت آموزشی از نخستین روز مهرماه آغاز شد.
براتی زاده تصریح کرد: در جریان جنگ تحمیلی سوم، سه مدرسه در شهرستان خمین بهطور کامل تخریب شد، اما با اتخاذ تدابیر لازم و ساماندهی ظرفیتهای آموزشی موجود، هیچیک از مدارس این شهرستان بهصورت دوشیفت فعالیت نمیکنند.
وی ادامه داد: آموزش و پرورش خمین دارای ۲۵۷ ملک شامل ۸۲ ملک شهری و ۱۷۵ ملک روستایی است که از این تعداد، ۱۳۷ مدرسه فعال و ۱۲۰ مدرسه غیرفعال هستند.
فرماندار خمین تاکید کرد: ساماندهی فضاهای موجود و بهرهبرداری مناسب از امکانات آموزشی، از موضوعات مهم در برنامهریزی برای تأمین نیازهای مدارس است.
فرماندار خمین گفت: توسعه زیرساختهای آموزشی شهرستان نیازمند استفاده هدفمند از ظرفیتهای موجود، اجرای طرحهای مولدسازی و جلب مشارکت خیرین مدرسهساز است.
براتی زاده افزود: تأمین و توسعه فضاهای آموزشی باید در کنار ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت مورد توجه قرار گیرد و برنامهریزیها بهگونهای انجام شود که علاوه بر آمادگی مدارس برای ارائه خدمات آموزشی، زمینه بهبود کیفیت آموزش نیز فراهم شود.
وی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای موجود برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی خمین تصریح کرد: مولدسازی املاک و مشارکت خیرین میتواند در توسعه فضاهای آموزشی و استفاده مؤثرتر از امکانات آموزش و پرورش نقش داشته باشد.
براتیزاده ادامه داد: آشنایی دانشآموزان با قوانین راهنمایی و رانندگی و آموزش رفتارهای صحیح ترافیکی، از موضوعاتی است که باید در برنامههای آموزشی مدارس مورد توجه قرار گیرد.
فرماندار خمین تاکید کرد: در همین راستا، ضروری است با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان، کارگاههای آموزشی متناسب با گروههای سنی دانشآموزان در مدارس برگزار شود تا ضمن افزایش آگاهی ترافیکی، زمینه کاهش خطرات ناشی از تصادفات برای دانشآموزان فراهم شود.
وی افزود: استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی و مشارکت مجموعههای مرتبط با حوزه آموزش، در کنار توجه به زیرساختهای آموزشی، میتواند زمینه ارتقای کیفیت خدمات و افزایش ایمنی محیطهای آموزشی شهرستان را فراهم کند.
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